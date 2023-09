Wiener Börse (Mittag) - ATX in ruhigem Handel moderat höher

Die Wiener Börse hat am Montag zu Mittag weiter mit moderaten Zuwächsen tendiert. Der heimische Leitindex ATX verbesserte sich bis kurz nach 12.00 Uhr um 0,32 Prozent auf 3.181,10 Punkte. Der ATX Prime legte um 0,25 Prozent auf 1.609,63 Zähler zu.

Da die Börsen in den USA am Feiertag "Labor Day" geschlossen bleiben, verläuft auch der Handel diesseits des Atlantiks in ruhigen Bahnen. Etwas stützen dürften unterdessen positive Asien-Vorgaben. Die Marktteilnehmer setzen darauf, dass die jüngsten Stützungsmaßnahmen im chinesischen Immobiliensektor der Wirtschaft auf die Sprünge helfen, hieß es.

Datenseitig stand in Europa lediglich das sentix-Investorenvertrauen auf der Agenda, dieses hatte jedoch keinen Einfluss auf das Geschehen am Devisenmarkt. Nach einer Aufhellung im Vormonat fiel der Konjunkturindikator um 2,6 Punkte auf minus 21,5 Zähler und damit etwas stärker als im Vorfeld von Analysten erwartet. Sowohl die aktuelle Lage als auch die Konjunkturaussichten wurden ungünstiger bewertet.

Unternehmensseitig gestaltete sich die heimische Nachrichtenlage zu Wochenbeginn dünn. Die größten Gewinne im prime market verbuchten Porr mit plus 2,7 Prozent, dem gegenüber standen AMAG mit Abgaben von 2,3 Prozent. Zuwächse gab es zudem bei heimischen Banken wie RBI (plus 0,9 Prozent), BAWAG (plus 0,7 Prozent) und Erste Group (plus 0,7 Prozent) zu beobachten.

Keine einheitliche Richtung fanden inzwischen die in Wien notierten Ölwerte, die am Freitag deutlich zugelegt hatten. SBO-Aktien legten zum Wochenauftakt weitere 0,6 Prozent zu, während OMV-Papiere sich um 0,5 Prozent im Minus zeigten. Die Ölpreise haben sich zu Wochenbeginn in der Nähe mehrmonatiger Höchststände gehalten.

spa/kve

ISIN AT0000999982