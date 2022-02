Wiener Börse (Mittag) - ATX kann Verluste merklich eingrenzen

Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, zu Mittag mit schwächerer Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.694,38 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 36,46 Punkten bzw. 0,98 Prozent. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,96 Prozent tiefer bei 1.856,16 Punkten.

Nach sehr schwachem Beginn konnte der ATX seine Abschläge im Verlauf des Vormittags merklich eingrenzen und zeigte sich damit im Einklang mit dem europäischen Umfeld. Marktbeobachter verwiesen auf die vagen Hoffnungen der Anleger auf diplomatische Lösungen im Ukraine-Konflikt. So hält Moskau im Konflikt mit dem Westen um die Ukraine am Treffen des russischen Außenministers Sergej Lawrow mit seinem US-Kollegen Antony Blinken an diesem Donnerstag in Genf fest.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Entsendung von Truppen in den umkämpften Osten des Landes angeordnet und damit die Aktienmärkte im Frühhandel gehörig unter Druck gesetzt. Die Einheiten sollen in den kurz zuvor von ihm als unabhängige Staaten anerkannten "Volksrepubliken Luhansk und Donezk" für "Frieden" sorgen. Die USA und die EU kündigten Strafmaßnahmen an.

Zu den größeren Verlierern in Wien zählten erneut die Wertpapiere der stark in Russland engagierten Raiffeisen Bank International mit einem Abschlag in Höhe von gut sechs Prozent. Erste Group mussten ein Minus von 3,4 Prozent verbuchen, währen BAWAG nur leicht um 0,1 Prozent nachgaben. Aktien der Addiko Bank lagen zu Mittag 1,7 Prozent tiefer.

Unter den weiteren Indexschwergewichten büßten Andritz 1,3 Prozent an Wert ein. Wienerberger notierten um gut ein Prozent schwächer. voestalpine verloren leicht um 0,20 Prozent auf 29,84 Euro. Die Analysten der Credit Suisse haben ihre Einstufung von "Neutral" auf "Outperform" angehoben. Das Kursziel wurde von Analyst Carsten Riek im Rahmen einer Sektor-Studie zu den europäischen Stahlwerten von 36,70 auf 43,00 Euro erhöht.

Zu den größeren Gewinnern zählten hingegen Schoeller-Bleckmann mit plus 1,3 Prozent. OMV tendierten mit plus 0,2 Prozent nur wenig verändert. Die Rohölnotierungen legten weiter deutlich zu.

Andere Themen wie beispielsweise Konjunkturdaten rücken erneut in den Hintergrund. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Februar deutlich verbessert. Das Ifo-Geschäftsklima, Deutschlands wichtigstes Konjunkturbarometer, stieg gegenüber Jänner um 2,9 Punkte auf 98,9 Zähler, wie das Ifo-Institut mitteilte. Es ist die zweite Aufhellung in Folge. Analysten hatten zwar mit einer Verbesserung gerechnet, allerdings mit einer wesentlich moderateren.

