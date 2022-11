Wiener Börse (Mittag) - ATX kaum verändert

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch zu Mittag wenig bewegt gezeigt. Der ATX gab gegen 12 Uhr um magere 0,04 Prozent auf 3.248,62 Einheiten ab. Der ATX Prime sank um 0,05 Prozent auf 1.627,06 Punkte zu.

Nachdem am Vormittag Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone und Deutschland im Fokus gestanden hatten, dürfte sich die Aufmerksamkeit am Nachmittag auf Daten aus den USA verlagern. Dort werden die wöchentlichen US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter veröffentlicht, bevor am Donnerstag der "Thanksgiving"-Feiertag begangen wird. Am Abend publiziert die Federal Reserve zudem ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung.

Die Einkaufsmanagerindizes diesseits des Atlantiks waren indes zwar besser als erwartet ausgefallen - sowohl in Deutschland als auch für die gesamte Eurozone wurden die Schätzungen übertroffen. Allerdings lagen die Stimmungsbarometer weiterhin unterhalb der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

Unternehmensseitig standen erneut die Aktien der s Immo mit einem Kursrutsch von 17,6 Prozent im Zentrum, nachdem am Vorabend seitens der Wiener Börse bekannt gegeben wurde, dass die Titel im ATX von Strabag abgelöst werden. Strabag bewegten sich um 0,8 Prozent hinauf.

Der Streubesitz der s Immo war nach der Übernahme durch die CPI zu stark gesunken, teilte die Wiener Börse mit. Darum sei im Eilausschuss des ATX-Komitees diese außerplanmäßige Änderung in der Zusammensetzung des ATX beschlossen worden. Die Änderung gilt ab 24. November. Die nächste planmäßige Überprüfung des ATX erfolgt im März 2023.

Die Anteilsscheine der voestalpine steigerten sich indes um 0,2 Prozent auf 25,94 Euro. Die Analysten der Deutsche Bank haben ihre Bewertung für die Aktien des Stahlkonzerns von "Hold" auf "Buy" erhöht. Experte Bastian Synagowitz bestätigte in einem Sektor-Bericht das Kursziel von 31,0 Euro.

Die Baader Bank hat indes ihr Kursziel für die Aktien der Mayr-Melnhof von 190,0 auf 202,0 Euro angehoben. Das "Add"-Votum wurde vom zuständigen Experten Varun Sikka bestätigt. Die Wertpapiere verloren zuletzt jedoch 0,4 Prozent auf 160,8 Euro.

Bei den weiteren Einzelwerten waren Kapsch TrafficCom gut gesucht. Die Aktien gewannen 3,1 Prozent. Das Unternehmen hatte am Vortag angekündigt, in Frankreich einen neuen Auftrag an Land gezogen zu haben.

Nachgefragt waren zudem die schwer gewichteten Titel der OMV mit plus 1,1 Prozent. Lenzing verteuerten sich indes um mehr als vier Prozent.

