Wiener Börse (Mittag) - ATX knapp im Minus, Verbund setzt Rally fort

Die Wiener Börse hat am Donnerstag zu Mittag knapp behauptet tendiert. Der Wiener Leitindex ATX hielt gegen 12.15 praktisch unverändert zum Vortag mit einem kleinen Minus von 0,07 Prozent auf 3.322,40 Punkte. Der breiter gefasste ATX prime notierte mit einem knappen Plus von 0,02 Prozent bei 1.667,53 Punkten.

Stark gesucht waren im Frühhandel Verbund-Aktien und setzten mit einem Plus von 3,9 Prozent auf 94,80 Euro ihren Höhenflug vom Vortag fort. Am Mittwoch hatten die Titel bereits 9,4 Prozent zugelegt, nachdem der Stromkonzern eine Sonderdividende in Höhe von 400 Mio. Euro in Aussicht gestellt hatte. Die Analysten der Deutsche Bank haben in Reaktion auf die Meldung ihr Kursziel für die Aktie von 96,0 auf 105,0 Euro erhöht und ihre Empfehlung auf "buy" angehoben.

Mit der Sonderdividende und geplanten Gutschriften für Stromkunden dürften die Wahrscheinlichkeit einer Sondersteuer auf die Verbund-Gewinne deutlich gesunken sein, schreiben die Analysten. Die Sonderdividende des teilweise in Staatseigentum stehenden Unternehmens könnte in Hilfen für stark von der Energiekrise betroffene Verbraucher fließen, ohne das Anlegersentiment durch eine Sondersteuer zu belasten, so die Experten.

Größere Abgaben gab es in der Erste Group. Die Titel des Bankkonzerns verloren zu Mittag 2,5 Prozent. Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat am Mittwoch der Banken-Gruppe die nach EU-Regeln nötigen Kapitalerfordernisse vorgegeben.

Sie gelten für eine "Abwicklungseinheit", zu der neben der Erste Group auch ihre direkten österreichischen Tochterbanken und alle österreichischen Sparkassen gehören. Die Vorgaben entsprächen den Erwartungen, die Erste Group erfülle auf Basis von Daten zum Ende 2021 die Erfordernisse, teilte die Bank am Mittwochabend mit.

Impulse für die Börsen könnten jetzt die am Nachmittag anstehenden US-Wirtschaftsdaten bringen. Es wird die zweite Veröffentlichung zum Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal erwartet.

"Die Daten hatten bei der ersten Veröffentlichung gezeigt, dass Konsum und Investitionen weiterhin Wachstum aufweisen. Lagerbestandsverringerungen und Importanstieg hatten das BIP den vorläufigen Daten zufolge aber massiv belastet", schreiben die Analysten der Helaba. Auch zur Lage am Häuser- und Arbeitsmarkt gibt es am Nachmittag neue Daten.

mik

ISIN AT0000999982