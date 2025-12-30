Wiener Börse (Mittag) - ATX krönt starkes Jahr mit Rekordhoch

Der ATX hat am Dienstag ein außergewöhnlich starkes Börsenjahr 2025 mit einem weiteren Rekordhoch gekrönt. Am späten Vormittag notierte der Wiener Leitindex um 0,97 Prozent fester bei 5.299 Punkten. Der ATX Prime gewann 0,88 Prozent auf 2.630 Zähler. Das europäische Umfeld zeigte sich mit moderaten Gewinnen.

Am heutigen letzten Handelstag des Jahres findet in Wien lediglich eine verkürzte Sitzung bis 14.15 Uhr statt. Der ATX steuert dabei auf eine herausragende Jahresbilanz zu: Mit einem Plus von aktuell fast 45 Prozent würde der Leitindex den höchsten Jahresgewinn seit 2005 sowie den viertbesten seiner Geschichte verbuchen. Auch international muss der ATX damit keinen Vergleich scheuen.

Zum Jahresultimo griffen die Anleger noch einmal bei einigen der größeren ATX-Gewinner zu, wobei die Umsätze wie zum Jahresende üblich eher dünn blieben. Zuwächse verzeichneten am Berichtstag etwa die diesjährigen Haupttreiber aus dem Finanzbereich sowie die stark gelaufenen Bauwerte.

Erste Group, BAWAG und RBI gewannen dabei jeweils zwischen 1,0 und 1,5 Prozent, womit sie mit Zuwächsen zwischen 58 und 93 Prozent an ein starkes Vorjahr anknüpfen dürften. Ähnliches galt für die Versicherer VIG und UNIQA, die ihre Kursgewinne auf 120 respektive 97 Prozent ausbauten. Die seit September im ATX enthaltenen Bauaktien Strabag und Porr gewannen weitere 1,5 respektive 0,8 Prozent. Auf Jahressicht haben die Titel um bis zu 103 Prozent zugelegt.

EVN-Titel stiegen am Dienstag um 0,2 Prozent auf 26,80 Euro. Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien des niederösterreichischen Energieversorgers von 32,8 auf 35,5 Euro erhöht und ihre Kaufempfehlung bekräftigt. 2026 sollte ein "sehr gutes Jahr" werden, schrieb Erste-Analyst Christoph Schultes.

spa/mik

ISIN AT0000999982