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14.10.2026 12:02:00

Wiener Börse (Mittag) - ATX legt 0,35 Prozent zu

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch im Mittagshandel mit einer leicht positiven Tendenz gezeigt. Der Leitindex ATX gewann 0,35 Prozent auf 6.650,99 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es in die Gewinnzone. Die Rohölpreise präsentierten sich zur Wochenmitte stabil.

Die Tagung von IWF und Weltbank in Bangkok sorgt heute für eine Fülle von Redebeiträgen der EZB- und Fed-Vertreter, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Neben den aktuellen Inflationsgefahren könnten Themen wie die langfristige Finanzierbarkeit der Staatsschulden auf der Agenda stehen. Die Experten rechnen aber nicht damit, dass die erhöhten Zinserhöhungserwartungen forciert werden.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltete sich die Meldungslage unverändert sehr dünn. In einem festen europäischen Technologiesektor gewann in Wien die AT&S-Aktie 1,0 Prozent.

Keinen einheitlichen Trend wiesen die schwergewichteten Banken auf. Die Titel der Erste Group legten 0,6 Prozent zu, BAWAG und Raiffeisen Bank International fielen hingegen jeweils um 0,8 Prozent.

Unter den weiteren Schwergewichten gewannen Wienerberger 2,4 Prozent. voestalpine stärkten sich um 1,9 Prozent. OMV gewannen 0,8 Prozent. Die Versicherer UNIQA und Vienna Insurance verbilligten sich um 0,5 bzw. 1,2 Prozent.

Bei der volatilen Lenzing-Aktie ging es merklich nach oben. Die Papiere des Faserherstellers gewannen 4,7 Prozent.

ste/moe

ISIN AT0000999982

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