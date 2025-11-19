Wiener Börse (Mittag) - ATX legt 0,38 Prozent zu

Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch im Mittagshandel nach dem jüngsten Abwärtsschub eine Erholungsbewegung gestartet. Der ATX gewann 0,38 Prozent auf 4.734,77 Punkte, nachdem der heimische Leitindex zuvor vier klare Verlusttage in Folge absolviert hatte.

An den europäischen Leitbörsen gab es im Verlauf keinen klaren Richtungstrend zu sehen. Vor den am Abend mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des US-Technologieschwergewichtes Nvidia dürften sich die Anleger international weiterhin abwartend verhalten. Die Bilanz von Nvidia wird an den Märkten als Gradmesser für das Boomthema Künstliche Intelligenz gesehen. Zudem stehen am Donnerstag wichtige US-Arbeitsmarkdaten auf dem Datenkalender.

Am heimischen Aktienmarkt rückte auf Unternehmensebene Kapsch TrafficCom mit einer Zahlenvorlage ins Blickfeld. Die Titel des Mautsystemanbieters reagierten mit plus 0,3 Prozent. Das Unternehmen hat im ersten Halbjahr 2025/26 deutlich weniger Umsatz erzielt, aber dank eines positiven Einmaleffekts einen Gewinn ausgewiesen. Der Umsatz sank um 27 Prozent auf 200 Mio. Euro. Das operative Ergebnis (EBIT) drehte von -0,7 Mio. auf 10,4 Mio. Euro ins Plus, das Periodenergebnis belief sich auf 2,1 Mio. Euro nach einem Verlust von 10,5 Mio. Euro im Vorjahr.

Unter den Schwergewichten gewannen OMV um 2,3 Prozent. voestalpine befestigten sich um 0,6 Prozent. Im Technologiebereich legten AT&S-Titel um 1,0 Prozent zu. Erste Group verbilligten sich hingegen um 0,3 Prozent.

Verbund-Aktien tendierten prozentuell unverändert bei 63,40 Euro. Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihre Einstufung "Sell" für die Aktien des Versorgers in einer aktuellen Studie unverändert belassen. Auch das Kursziel in Höhe von 60,0 Euro wurde beibehalten.

Der indische Fahrzeugkonzern Bajaj hat alle Anteile am bisherigen Joint Venture Pierer Bajaj und damit indirekt die Mehrheit an der KTM-Mutter Pierer Mobility übernommen. Am Dienstag sind die Aktien der Pierer Industrie an Bajaj übertragen worden, damit ist Bajaj mit 74,9 Prozent auch kontrollierende Mehrheitsaktionärin der Pierer Mobility AG. Die Aktien von Pierer Mobility notierten 7,3 Prozent höher.

