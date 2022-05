Wiener Börse (Mittag) - ATX legt 0,8 Prozent zu

Die Wiener Börse hat am Mittwochmittag etwas zugelegt. Der Wiener Leitindex ATX notierte gegen 12.15 Uhr mit einem Plus von 0,78 Prozent bei 3.288,62 Punkten. Der breiter gefasste ATX prime stieg um 0,48 Prozent auf 1.647,21 Zähler. Auch andere Börsen legten moderat zu, erholten sich damit aber nur teilweise von ihren starken Vortagesverlusten. Gebremst werden dürfte die Börsenstimmung weiter von Inflations- und Konjunkturängsten.

Für Impulse sorgten am Mittwoch einzelne Ergebnisvorlagen. So stiegen CA Immo um 3,4 Prozent und waren damit die zweitgrößten Gewinner im prime market. Der Immobilienkonzern hatte am Vorabend eine Verdreifachung des Nettogewinns auf 136,9 Mio. Euro gemeldet. Die Ertragskenngröße "FFO I" gab hingegen um knapp 7 Prozent auf 29,2 Mio. nach.

Die Aktien der EVN ermäßigten sich nach der Zahlenvorlage des Stromversorgers um 0,4 Prozent. Die EVN hat für das erste Halbjahr seines Geschäftsjahres 2021/22 einen Gewinnrückgang gemeldet.

Schlecht wurden die von UBM gemeldeten Quartalszahlen aufgenommen. Die UBM-Aktie verlor bis zu Mittag 1,7 Prozent. Der Immobilienentwickler hat im ersten Quartal einen deutlichen Gewinn- und Umsatzrückgang verbucht. Die Analysten der Erste Group schreiben in einem ersten Kommentar von einem unspektakulären Quartal. Unterm Strich hat der UBM-Gewinn dabei die Erwartungen der Analysten leicht übertroffen.

Zahlen gab es am Vorabend auch von der Immofinanz. Die Immofinanz hat im ersten Quartal auf vergleichbarer Basis etwas mehr Mieterlöse erzielt und die Ertragskennzahl FFO 1 gehalten. Der Nettogewinn sank deutlich, allerdings auch auf Grund einer Aufwertung des Anteils an der s Immo im Vergleichsquartal. An der Börse wirkten sich die Zahlen nicht merklich aus, Immofinanz-Aktien notierten zu Mittag unverändert zum Vortag.

Stark gesucht waren zu Mittag Verbund und fanden sich mit einem Plus von 4,8 Prozent an der Spitze im prime market. Der teilstaatliche Stromkonzern will für 2022 eine Sonderdividende in Höhe von 400 Mio. Euro ausschütten. Gute Nachfrage gab es bei den Schwergewichten auch in OMV (plus 1,4 Prozent) und voestalpine (plus 1,9 Prozent). Größere Abgaben gab es hingegen in den Bankwerten. RBI verloren zu Mittag 3,7 Prozent, Erste Group fielen um 1,59 Prozent.

Impulse für die Börsen könnten nun die am Nachmittag anstehenden Daten zu den Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA bringen. Die Vorgaben für die Zahlen sind laut den Analysten der Helaba leicht positiv. Am Abend veröffentlicht die US-Zentralbank Fed ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung. Analysten erhoffen davon Hinweise auf die künftigen geldpolitischen Schritte der Fed.

"Das heutige Sitzungsprotokoll könnte weitere Aufschlüsse darüber geben, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit das FOMC das Tempo der Zinserhöhungen ab September - entweder schneller oder langsamer - ändern kann", schreiben die Analysten der UniCredit. Das Protokoll könnte laut den Analysten auch Hinweise darauf geben, wie der Ausschuss zu der Frage steht, ob die Zinssätze in den restriktiven Bereich gehen müssen, um die Inflation auf das Ziel von zwei Prozent zu senken.

mik/ste

ISIN AT0000999982