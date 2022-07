Wiener Börse (Mittag) - ATX legt 0,9 % zu - Gas, Draghi, EZB im Fokus

Die Wiener Börse hat am Dienstagvormittag zugelegt. Der ATX hielt gegen 12.00 Uhr mit einem Plus von 0,86 Prozent bei 2.974,82 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 1,07 Prozent auf 1.505,92 Zähler. Auch andere Börsen in Europa konnten leicht zulegen. Angetrieben wurden die Märkte von der Hoffnung auf eine Wiederaufnahme der russischen Gaslieferungen. Viele Anleger dürften aber weiter die Entwicklungen in Italien und die EZB-Zinsentscheidung am Donnerstag abwarten.

Gut gesucht waren in Wien weiter die im ATX schwer gewichteten Bankenwerte: Raiffeisen Bank International legten zu Mittag 3,5 Prozent zu, Erste Group stiegen bei höherem Volumen um 2,0 Prozent. Auch an andern Börsen konnten Banktitel angesichts der Hoffnung auf steigende Zinsen zuletzt zulegen.

Die größten Gewinner im prime market waren Semperit AG Holding mit einem Aufschlag von 3,6 Prozent. Aktien des Leiterplattenherstellers AT&S gewannen bei höheren Umsätzen 3,1 Prozent. Schlusslicht im prime market waren Warimpex mit einem Minus von 1,8 Prozent. Aktien der Post AG verloren 1,4 Prozent.

Aufmerksam verfolgt werden jetzt an den Märkten die Entwicklungen rund um die italienische Regierungskrise. Italiens Premier Mario Draghi hat in einer Ansprache vor dem Senat die Notwendigkeit hervorgehoben, die Koalition neu aufzustellen, die seine Regierung bisher unterstützt. "Sind die Parteien zum Neustart des Regierungspakts bereit? Das ist die Antwort, die Sie allen Italienern geben müssen", sagte Draghi in seiner Ansprache.

Der Ansprache folgt eine mehrstündige Generaldebatte im Senat. Im Anschluss findet das erwartete Vertrauensvotum statt. Mit einem Ergebnis ist erst am Mittwochabend zu rechnen. Am Donnerstag stellt sich Draghi der Vertrauensabstimmung in der Abgeordnetenkammer.

Mit Spannung erwartet wird nun auch die am Donnerstag anstehende Zinsentscheidung der EZB. Erwartet wird, dass die Notenbank dabei ihre erste Zinserhöhung seit elf Jahren beschließen wird. Ein Zinsschritt im Ausmaß von 25 Basispunkten war bereits signalisiert worden und gilt als praktisch fix. Zuletzt hatten aber Medienberichte auf einen noch stärkeren Zinsschritt hingedeutet. So hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag berichtete, dass es angesichts der hohen Inflation in der EZB mittlerweile auch Überlegungen einer Zinsanhebung um 50 Basispunkte gibt.

Aufmerksam verfolgt wird auch das näherrückende Ende der Wartungsarbeiten an der russischen Gaspipeline Nord Stream 1. Einen Tag vor dem planmäßigen Ende der Wartung hat Russlands Präsident Wladimir Putin Zweifel am Umfang künftiger Gaslieferungen geschürt.

Die Kapazitäten könnten weiter reduziert werden, weil die Wartung bestimmter Bestandteile nur langsam vorankomme, sagte Putin am Mittwoch. Gazprom hatte die Kapazität bereits vor der am 11. Juli begonnenen und auf zehn Tage ausgelegten Pause auf 40 Prozent gedrosselt und dies auf die Wartung einer Turbine zurückgeführt.

Schon am Dienstag hatte Reuters unter Berufung auf informierte Kreise berichtet, dass die Gaslieferung mit reduzierter Kapazität wieder aufgenommen wird. An den Börsen wurde die Meldung positiv aufgenommen, da im Vorfeld teilweise ein längeres komplettes Ausbleiben der Gaslieferungen befürchtet wurde.

Impulse könnten im Tagesverlauf auch anstehende Konjunkturdaten bringen. Um 16 Uhr veröffentlicht die EU-Kommission Daten zum Verbrauchervertrauen. "Obwohl bereits in den Vormonaten sinkende Stimmungswerte beobachtet werden konnten, gibt es wenig Anzeichen für eine Aufhellung", schreiben die Analysten der Helaba am Mittwoch. Sie erwarten angesichts schwacher Aktienkurse, hoher Inflationsraten, der Gaskrise und des Ukraine-Kriegs eine weitere Eintrübung der Verbraucherstimmung. Zeitgleich stehen in den USA Zahlen zu den Verkäufen bestehender Eigenheime an.

mik/ste

ISIN AT0000999982