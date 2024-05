Wiener Börse (Mittag) - ATX legt in ruhigem Handel 0,2 Prozent zu

Die Wiener Börse hat am Montagvormittag leicht zugelegt. Der ATX hielt gegen 12.25 Uhr mit einem kleinen Plus von 0,23 Prozent bei 3.759,12 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,19 Prozent auf 1.880,80 Zähler. Auch an anderen Börsen ging es leicht nach oben. Insgesamt verlief der Handel am Pfingstmontag weitgehend ruhig.

Wichtige Konjunkturdaten oder Unternehmensergebnisse stehen zum Wochenstart nicht auf der Agenda. Das bestimmende Börsenthema bleibt aber die Frage, wann die großen Notenbanken mit Zinssenkungen auf den Rückgang der Inflation reagieren. Mit Spannung erwartet wird vor diesem Hintergrund die am Mittwoch anstehende Veröffentlichung der Protokolle zur vergangenen US-Notenbanksitzung. Impulse könnten auch die im Wochenverlauf angesetzten Reden zahlreicher Notenbankvertreter liefern.

Gut gesucht waren am Vormittag voestalpine. Die Aktien des Stahlkonzerns legten bei hohem Volumen 1,9 Prozent und lagen damit an der Spitze im prime market.

Weit oben fanden sich auch die Titel des Zuckerproduzenten Agrana mit einem Plus von 1,8 Prozent. Die Analysten der Deutschen Bank haben zuletzt ihr Kursziel für den Branchenkollegen und Agrana-Großaktionär Südzucker von 11 auf 13 Euro erhöht, nachdem der deutsche Konzern gute Zahlen für sein abgelaufenes Geschäftsjahr 2023/24 gemeldet hat. In der abgelaufenen Woche hatte auch die Agrana selbst Gewinnanstiege präsentiert.

Titel des Faserherstellers Lenzing gewannen bei höherem Volumen 1,7 Prozent. Gute Nachfrage gab es auch in Schoeller-Bleckmann, die Aktien des Ölfeldausrüsters legten 1,4 Prozent zu. Größere Abgaben gab es in den Aktien der Raiffeisen Bank International, RBI-Titel verloren zu Mittag 1,1 Prozent.

mik

ISIN AT0000999982