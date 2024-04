Wiener Börse (Mittag) - ATX legt leicht um 0,12 Prozent zu

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch im Mittagshandel leicht im Plus gezeigt. Der ATX notierte gegen 12 Uhr mit einem moderaten Zuwachs von 0,12 Prozent bei 3.585,28 Zählern. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es nach erneut positiven Vorgaben von den US-Börsen eine freundliche Anlegerstimmung zu beobachten. Am Vorabend hatte der Dow Jones an der Wall Street seinen 4. Gewinntag in Folge absolviert.

Angesichts der ausgebliebenen Eskalationen im Nahen Osten fassen die internationalen Anleger wieder Mut und Konjunkturzahlen spielen eine größere Rolle, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Auf fundamentaler Ebene überraschte der deutsche Ifo-Geschäftsklimaindex positiv und deutet auf eine Stabilisierung der führenden europäischen Volkswirtschaft hin.

Auf dem heimischen Aktienmarkt rückten auf Unternehmensebene Quartalszahlen AMAG in den Fokus. Der Aluminiumkonzern hat im ersten Quartal 2024 unter den niedrigen Aluminiumpreisen gelitten. Der Umsatz ging im Vergleich zum Startquartal des Vorjahres um 17 Prozent auf 335,8 Mio. Euro zurück, das Nettoergebnis halbierte sich auf 13,3 Mio. Euro. Die AMAG-Aktie tendierte prozentuell unverändert. Die Analysten der Erste Group schrieben in einer ersten Zahleneinschätzung, dass der Umsatzausweis enttäuschte, die operativen Ergebnisse Ebitda und Ebit aber positiv überraschten.

Von Analystenseite meldete sich die Deutsche Bank und revidierte ihr voestalpine-Kursziel leicht von 39 auf 38 Euro nach unten. Das Anlagevotum "Buy" wurde gleichzeitig bekräftigt. Die voest-Aktie reagierte mit plus 1,7 Prozent auf 25,12 Euro.

Die Baader Bank hat zudem die Andritz-Papiere auf der Empfehlungsliste "Top Picks" belassen und sowohl das Buy-Votum als auch das Kursziel von 83 Euro bestätigt. Die Andritz-Titel notierten mit plus 1,3 Prozent bei 56,80 Euro.

Unter den weiteren Schwergewichten verbilligten sich Erste Group um 0,3 Prozent, während BAWAG um 1,7 Prozent gewannen. Bei der Raiffeisen Bank International gab es ein Plus von 0,7 Prozent zu sehen.

Die Aktien von Pierer Mobility werden am Berichtstag ex Dividende gehandelt und verloren 1,3 Prozent. Bei dünnen Handelsumsätzen rutschte die Marinomed-Aktie fast sieben Prozent tiefer.

ste/spa

ISIN AT0000999982