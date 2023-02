Wiener Börse (Mittag) - ATX legt leicht um 0,19 Prozent zu

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstagmittag leicht im Plus gezeigt. Der heimische Leitindex ATX verbesserte sich um 0,19 Prozent auf 3.474,53 Punkte. Das europäische Börsenumfeld präsentierte sich mit einer befestigen Tendenz und etwas stärkeren Zuwächsen. Obwohl die Zinserhöhungserwartungen beiderseits des Atlantiks präsent sind, zeigen sich die Aktieninvestoren wenig davon beeindruckt, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick.

Die Akteure richten international weiterhin den Blick auf die eingehenden Konjunkturdaten. Heute könnte dabei laut Helaba-Experten die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA einen entscheidenden Einfluss auf das Marktgeschehen haben.

Am heimischen Aktienmarkt rückte mit einer Zahlenvorlage der AMAG-Konzern in den Fokus. Der oberösterreichische Aluminium-Konzern hat im Geschäftsjahr 2022 neue Höchstwerte bei Umsatz und Ergebniskennzahlen erzielt. Die Umsatzerlöse stiegen um 37 Prozent auf 1,727 Mrd. Euro. Das Ergebnis nach Ertragsteuern lag mit 109,3 Mio. Euro (plus 69 Prozent) erstmals im dreistelligen Bereich. Die AMAG-Aktie reagierte auf die Ergebnispräsentation mit einem deutlichen Plus von 4,6 Prozent.

Unter den Schwergewichten in Wien stärkten sich voestalpine um 1,3 Prozent. Die Verbund-Aktionäre konnten knapp dahinter ein Plus von 1,2 Prozent verbuchen. Raiffeisen Bank International verbilligten sich hingegen um 1,9 Prozent.

UNIQA zeigten sich prozentuell unverändert. Der Wiener Versicherungskonzern hat seinen Ausblick auf das vorläufige Ergebnis vor Steuern für das Geschäftsjahr 2022 auf 420 bis 425 Mio. Euro aufgebessert. Zum Vergleich: 2021 wurden 382,3 Millionen Euro verbucht.

Neue Analystenmeinungen lagen zu BAWAG und EVN vor. Die Experten von der Erste Group haben die Bewertung für die Papiere des Energieversorgers EVN mit "Buy" wieder aufgenommen. Als Kursziel wurde 31 Euro errechnet. Die EVN-Papiere tendierten mit einem deutlichen Anstieg von 2,6 Prozent bei 19,48 Euro. Der Erste-Analyst verwies in seiner Einschätzung auf ein deutliches Aufwärtspotenzial von mehr als 60 Prozent auf das aktuelle Kursniveau zum Kursziel.

Die Analysten der Deutsche Bank haben die Kaufempfehlung "Buy" für die Wertpapiere der BAWAG beibehalten. Zudem wurde das Kursziel von 75 Euro unverändert belassen. Die BAWAG-Titel tendierten im Mittagshandel mit plus 0,2 Prozent bei 57,75 Euro.

ste/spo

ISIN AT0000999982