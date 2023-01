Wiener Börse (Mittag) - ATX legt leicht um 0,27 Prozent zu

Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstagmittag weiterhin leicht im Plus notiert. Gegen 12.00 Uhr stand der Leitindex ATX mit plus 0,27 Prozent bei 3.340,10 Punkten. Auch die europäischen Leitbörsen präsentierten sich mit freundlicher Tendenz.

Unterstützung nach Europa lieferten die US-Börsen. An der Wall Street wurden am Vorabend die sehr deutlichen Verlaufsverluste bis zum Sitzungsende weitgehend egalisiert und der Dow Jones konnte sogar leicht ins Plus wenden. Auf fundamentaler Ebene stehen heute mit den US-Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter und der ersten Schätzung des Q4-Wachstums in den USA wichtige Zahlen auf dem Programm, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Die weitere Tendenz an den US-Börsen könnte auch erneut nach Europa Impulse liefern.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltete sich die Meldungslage auf Unternehmensebene sehr mager. Bei den schwergewichteten Banken in Wien herrschten einheitlich positive Vorzeichen vor. Die Aktionäre der Erste Group konnten ein Plus von 0,3 Prozent verbuchen. Raiffeisen Bank International legten um 0,7 Prozent zu.

Die Titel der BAWAG verteuerten sich um 0,8 Prozent auf 55,25 Euro. Laut Agenturberichten hat die UBS ihr Anlagevotum für die BAWAG-Aktie mit "Buy" bestätigt. Das Kursziel wurde leicht von 73 auf 74 Euro nach oben revidiert.

voestalpine stärkten sich unter den weiteren Schwergewichten um 0,8 Prozent. Bei Wienerberger gab es ein Plus von 0,5 Prozent zu sehen. OMV-Anteilsscheine steigerten sich um moderate 0,1 Prozent.

Die Papiere des Baukonzerns Porr zogen 2,2 Prozent hoch. Die zuletzt volatilen Titel von s Immo bauten ein Plus von 3,3 Prozent. Die Papiere des Feuerwehrausrüsters Rosenbauer fielen hingegen um 2,1 Prozent. Im Technologiebereich schwächten sich AT&S um zwei Prozent ab.

ste/spo

ISIN AT0000999982