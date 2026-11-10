Wiener Börse (Mittag) - ATX legt starke 1,8 Prozent zu

Die Wiener Börse hat Dienstag zu Mittag die Gewinne vor allem aufgrund fallender Ölpreise weiter ausgebaut. Der Leitindex ATX zog um 1,83 Prozent auf 6.682,64 Punkte hinauf. Der breitere ATX Prime zeigt sich mit einem Plus von 1,74 Prozent bei 3.275,74 Zählern. Auch an den europäischen Börsen werden durchwegs Zuwächse lukriert.

Besonders die weiter sinkenden Ölpreise helfen den Aktienkursen nach oben. Der Ölpreis ist am Dienstag mit Hoffnungen auf ein Ende des Iran-Kriegs erstmals seit August unter 90 Dollar je Barrel gefallen. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Jänner 89,92 US-Dollar, ein Minus von 2,9 Prozent. Grund dafür sind Hoffnungen auf ein Ende des Kriegs zwischen den USA und dem Iran.

Auftrieb gibt es auch durch eine gute Performance an den Asienbörsen. Besonders technologielastige Märkte wiesen heute gute Gewinne aus und schieben die Techwerte an.

Angesichts steigender Inflationsgefahr im Euroraum steuert die EZB laut ihrem Chefvolkswirt Philip Lane wohl auf eine dritte Zinserhöhung im laufenden Jahr zu. Ein solcher Schritt sei "klug", falls sich die Datenlage bis zur Zinssitzung im Dezember nicht ändere, sagte der Ire am Dienstag Bloomberg TV. Ende des Jahres sei mit einer Inflationsrate von "ein wenig" über vier Prozent zu rechnen.

In den Fokus rücken heute Nachmittag die US-Verbraucherpreise. Laut den Experten der Helaba eine der wichtigsten Datenveröffentlichungen. Das gelte besonders nach den in der letzten Woche deutlich schwankenden Zinserwartungen bezüglich der US-Notenbank Fed und der Tatsache, dass die Marktteilnehmer einer Zinserhöhung im Dezember eine hohe Wahrscheinlichkeit einräumen, diese aber nicht vollständig eingepreist sei, schreiben die Helaba-Analysten in einem Kommentar.

In Österreich hat Mayr-Melnhof bekanntgegeben, sich mit KPS Capital Partners auf den Verkauf von 70 Prozent ihres Packaging-Geschäftes geeinigt zu haben. "Die Transaktion ist eindeutig positiv und von grundlegender Bedeutung für die Unternehmensstruktur", schreiben Analysten der Erste Group Research in einem Kommentar.

Die Analysten der Baader Bank wiederum haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien von Mayr-Melnhof nach dem angekündigten Verkauf der Verpackungssparte bestätigt. Das 6-Monats-Kursziel legte der zuständige Experte Varun Sikka bei 115 Euro fest. Mit der Veräußerung der Sparte "Packaging" hat MMK verdeutlicht, dass der Hauptaktionär bereit ist, weit zu gehen, um die wirtschaftliche Lage des Konzerns zu verbessern, formulierte der Analyst. Mayr-Melnhof-Aktien sprangen heute an der Spitze des ATX bisher 12,84 Prozent auf 75,60 Euro in die Höhe.

Wie gestern wird auch heute der ATX hauptsächlich von den schwergewichteten Bankenwerten getragen. Erste Group, BAWAG und Raiffeisen Bank International bauten heute zwischen 3,8 und 2,7 Prozent auf. Damit folgten sie dem europäischen Trend, wo der Bankensektor mit einem Plus von 2,3 Prozent die stärkste Branche ist.

Das derzeit positive Techumfeld bringt AT&S auf derzeit plus 2,4 Prozent.

Wenig überraschend angesichts fallender Ölpreise ist in Europa der Sektor Oil&Gas mit den größten Abgaben. Das spüren auch die Papiere der OMV, die bisher 1,3 Prozent nach unten gingen. Am Ende des ATX stehen heute Lenzing mit einem Minus von 2,9 Prozent.

moe/ste

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