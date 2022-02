Wiener Börse (Mittag) - ATX legt um 1,3 Prozent zu

Die Wiener Börse hat am Dienstag zu Mittag weiterhin mit klaren Aufschlägen tendiert. Zwar sind die deutlichen Verluste vom gestrigen Montag damit noch lange nicht aufgeholt. Jedoch hellte sich die Börsenstimmung durch leichte Entspannungssignale im Ukraine-Konflikt wieder klar auf. Der heimische Leitindex ATX stand gegen 12.15 Uhr mit einem Plus von 1,33 Prozent bei 3.942,20 Punkten. Auch der breiter gefasste ATX Prime gewann 1,34 Prozent auf 1.976,39 Einheiten.

Zwar bleibe die Lage im Ukraine-Konflikt weiter angespannt, wie es von Marktexperten hieß. Jedoch konnten jüngste Entwicklungen für etwas Entspannung an den Märkten sorgen. Einerseits hatte der russische Außenministers Sergej Lawrow gesagt, dass er im derzeitigen Konflikt noch Verhandlungsspielraum sehe. Andererseits vermeldete die russische Nachrichtenagentur Interfax, dass Russland einige Truppen im Süden und Westen in die Kasernen zurückgezogen habe.

Die ersten Soldaten sollten noch am Dienstag in ihre ständigen Stützpunkte zurückkehren, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, in Moskau. Zudem sei mit dem Verladen von Militärtechnik begonnen worden.

Konjunkturdaten bewegten die Märkte am Dienstag nur wenig. Einerseits wurde am Vormittag die zweite Schätzung zum Wirtschaftswachstum der Eurozone für das Schlussquartal 2021 veröffentlicht. Dabei wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Eurozone gegenüber dem Vorquartal um moderate 0,3 Prozent. Die erste Schätzung wurde damit bestätigt. Andererseits haben sich die Konjunkturerwartungen von deutschen Finanzexperten verbessert. Der ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen stieg im Februar um 2,6 auf 54,3 Punkte. Experten hatten jedoch einen noch klareren Zuwachs auf 55 Punkte erwartet.

Im ATX Prime konnten sich die gestern sehr schwachen Finanzwerte erholen. Die Titel der Raiffeisen Bank International (RBI) legten um 1,5 Prozent zu und für die Titel der Erste Group ging es um 2,3 Prozent nach oben. Spitzenreiter im ATX Prime waren unterdessen die Anteile des Leiterplattenherstellers AT&S mit plus 5,6 Prozent. Auch die Papiere des Caterers Do & Co legten um deutliche 4,8 Prozent zu.

Die Aktien des Flughafen Wien gewannen um 1,7 Prozent. Zu Jahresbeginn hat der Flughafen weiterhin deutlich weniger Passagiere abgefertigt als vor der Coronakrise. Im Vergleich zum Jänner des Vorjahres verzeichnete das Unternehmen allerdings ein deutliches Plus. Die Zahl der Reisenden betrug mit 819.674 Passagieren vier Mal mehr als im Jänner 2021, lag aber um 55,2 Prozent unter dem Vorkrisenniveau von Jänner 2019.

Die Titel des Stahl- und Technologiekonzerns voestalpine stiegen gegen Mittag um 1,4 Prozent auf 31,0 Euro. Die Analysten der Erste Group stuften die Titel von "Hold" auf "Accumulate" hoch. Gleichzeitig senkten sie das Kursziel für die Papiere von 40,0 auf 36,1 Euro. Laut einem Händler könnten die Papiere der Stahlindustrie jedoch unter Druck geraten, weil China gegen die Preissteigerungen bei Eisenerz vorgehen wolle. Eine Überhitzung der Preise solle gestoppt werden, um die Inflation unter Kontrolle zu halten, hieß es.

pma/ger

ISIN AT0000999982