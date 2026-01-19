ATX
|
5 433,61
|
-36,72
|
-0,67 %
|
19.01.2026 12:58:00
Wiener Börse (Mittag) - ATX liegt bei minus 1,2 Prozent
National drückte die Inflation auf die Laune. Die Jahresinflation 2025 lag nämlich laut Statistik Austria bei 3,6 Prozent und damit deutlich höher als die Teuerung im Jahr 2024 mit 2,9 Prozent. Im Jahresverlauf 2025 sank die Teuerung von 3,2 Prozent im Jänner auf 2,9 Prozent im Mai, stieg im August auf 4,1 Prozent und unterschritt die 4,0-Prozent-Marke erst im Dezember wieder mit 3,8 Prozent. Die Inflation in Österreich war im Vorjahr wiederum deutlich höher als in fast allen Ländern der Eurozone.
Unternehmensseitig war es bis Mittag ruhig. In den Fokus rückte voestalpine. Die Analysten der britischen Großbank Barclays haben nämlich ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Stahlkonzerns von 35,0 Euro auf 44,0 Euro angehoben. Die Anlageempfehlung des Analystenteams um Tom Zhang lautet auf "Overweight".
Erklärt wird die Entscheidung damit, dass "ein weiteres solides Quartal, jedoch mit einem sequenziellen Rückgang gegenüber dem Vorquartal trotz besserer Saisonalität, erwartet wird." Im Stahlbereich gehen die Analysten davon aus, dass die besseren Absatzmengen durch höhere Rohstoffkosten (insbesondere Kokskohle) mehr als ausgeglichen werden - mit begrenzten Vertragspreisanpassungen im Dezemberquartal. Die Anleger honorierten die Einschätzung mit einem leichten Plus von 0,2 Prozent für die Papiere der voestalpine.
Damit waren die voestalpine-Aktien eine der wenigen, die sich im ATX Prime im Plus fanden. Top-Performer waren Zumtobel mit plus 1,4 Prozent und Telekom Austria mit plus 0,9 Prozent.
Stark unter Druck kamen die Aktien des Autozulieferers Polytec und verloren 4,4 Prozent. Europaweit litten Aktien der Automobilbranche besonders stark unter den Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump.
Die größten Verlierer im prime market waren RHI Magnesita mit einem Minus von 5,4 Prozent. Schwach zeigten sich auch die schwer gewichteten Finanzwerte von Raiffeisen Bank International (RBI), Erste Group und BAWAG büßten bis Mittag 2,3 Prozent, 1,9 Prozent bzw. 0,2 Prozent ein.
moe/rst
ISIN AT0000999982
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 431,17
|-0,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump mit Zolldrohungen im Grönland-Konflikt: ATX tiefrot -- DAX vorübergehend unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt weisen am Montag rote Vorzeichen aus. Zum Wochenstart ging es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.