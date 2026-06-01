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01.06.2026 12:38:00

Wiener Börse (Mittag) - ATX mit einem leichten Plus von 0,12 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Montag zu Mittag befestigt gezeigt. Der ATX stieg zu Wochenbeginn um 0,12 Prozent auf 6.156,21 Punkte. Der ATX Prime gewann 0,11 Prozent auf 3.042,69 Zähler. Im Iran-Krieg zeichnet sich weiterhin keine Lösung ab. UNIQA-Aktien waren nach einer leichten Kurszielerhöhung durch die Berenberg Bank gut gesucht.

Am Wochenende meldeten die USA und der Iran gegenseitige Angriffe. Mit dem Vormarsch israelischer Bodentruppen im Libanon und möglichen neuen Angriffen im Raum von Beirut eskaliert der Krieg in dem kleinen Mittelmeerland weiter. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmaeil Baghaei, erklärte, die israelischen Angriffe im Libanon verzögerten auch den diplomatischen Prozess zur Beendigung des Krieges zwischen den USA und dem Iran. Eine Waffenruhe im Libanon sei ein integraler Bestandteil jeder Vereinbarung.

Die Ölpreise ziehen wieder deutlich an. Die Inflationserwartungen der Verbraucherinnen und Verbraucher in den Euro-Ländern sind daher weiter hoch. Im Mittel rechneten die Menschen im April für die kommenden zwölf Monate mit einer Teuerungsrate von unverändert 4,0 Prozent, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Montag zu der von ihr in Auftrag gegebenen Umfrage mitteilte. Die Kreditvergabe der Banken an Unternehmen im Euroraum wuchs indes im April so stark wie seit drei Jahren nicht mehr. Sie erhöhte sich laut EZB um 3,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Im März war das Plus noch bei 3,2 Prozent gelegen. Die Daten werden kurz vor einer in der kommenden Woche erwarteten Zinserhöhung durch die EZB veröffentlicht. Die Währungshüter beobachten die Kreditentwicklung genau, da sie ein wichtiger Indikator für die wirtschaftliche Aktivität ist.

Unternehmensseitig gab es kaum nennenswerte Impulse. Nach Vorlage von Zahlen am Freitag haben die Analysten der Berenberg Bank ihr Kursziel für die UNIQA-Aktien von 19,60 auf 20.00 Euro nach oben gesetzt. Gleichzeitig wurde das Anlagevotum "Buy" für die Titel bestätigt. Analyst Michael Huttner geht davon aus, dass der Versicherungskonzern von Kosteneinsparungen profitieren wird. Am Montag stiegen die UNIQA-Werte um 3,15 Prozent auf 17,70 Euro.

Gesucht waren auch die Werten von Stromversorgern. EVN kletterte um 2,83 Prozent. Verbund-Werte legten um 1,82 Prozent zu.

Verluste gab es hingegen für Do&Co (-0,93 Prozent) und die Post (-0,78 Prozent). Im prime market fielen die FACC-Werte um 2,51 Prozent.

rst/ger

ISIN AT0000999982

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