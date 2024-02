Wiener Börse (Mittag) - ATX mit kleinem Plus

Die Wiener Börse hat sich am Freitag zu Mittag mit leichten Aufschlägen gezeigt. Der heimische Leitindex ATX legte bis 12.00 Uhr um 0,09 Prozent auf 3.453,52 Zähler. Der breiter gefasste ATX Prime notierte ebenfalls um 0,09 Prozent höher auf 1.734,91 Einheiten. Vor dem mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktbericht für den Monat Jänner zeigt sich das Geschäft etwas verhalten.

Rückenwind für die europäischen Märkte, die am Vormittag überwiegend Kursgewinne verbuchten, kam aus Asien und den USA. Die Wall Street hatte am Vorabend fester geschlossen, außerdem legten Amazon und Meta Quartalszahlen vor, die nachbörslich kräftig zulegen konnten.

Mit dem US-Arbeitsmarktbericht stehen die Vereinigten Staaten auch am Nachmittag klar im Marktfokus - die Ergebnisse könnten wichtige Hinweise auf die weitere Zinspolitik der US-Notenbank Fed liefern.

"Ein wenig die Stimmung vermiesen könnte der heute anstehende Arbeitsmarktbericht. Allgemein wird mit einem Rückgang der Beschäftigungszahlen gerechnet. Zeigt sich der US-Arbeitsmarkt unverändert stark, könnte ganz schnell der Zinsoptimismus wieder gedämpft werden", schreibt Marktanalyst Christian Henke vom Broker IG im Vorfeld.

Meldungsseitig blieb es in Wien bisher recht ruhig, auch die Berichtssaison legt vor dem Wochenende eine Pause ein. Eine Analystenstimme kam zu AT&S, die am Vortag Zahlen vorgelegt hatten. Die Deutsche Bank bestätigte die Einschätzung "Buy", kürzte das Kursziel aber von 32 auf 30 Euro. Die Aktien, die am Vortag deutlich nachgegeben hatten, notierten erholt mit plus 1,6 Prozent auf 21,54 Euro.

Die Aktien der Post zeigten sich zu Mittag ohne prozentuelle Veränderung. Die Bundeswettbewerbsbehörde verlangt die Verhängung einer "angemessenen Geldbuße" gegen die Post. Hintergrund: Vor fünf Jahren haben sich mehrere Konsolidierer - also Dienstleister, die für Großkunden Werbesendungen aufbereiten - an das Kartellgericht gewandt, da sie sich von der Post, die das Service selbst auch anbietet, benachteiligt fühlten. Sie bekamen teilweise recht, die Post hat daraufhin Anfang 2022 ihre Vorgehensweise angepasst.

Mit Blick auf die Branchentafel zeigten sich Bankaktien überwiegend im Plus. Addiko Bank verbesserten sich um 2 Prozent, BAWAG kletterten bis Mittag um 1,8 Prozent und Erste Group gewannen 0,6 Prozent. Nur Raiffeisen Bank International rutschten ins Minus und verloren 0,2 Prozent. Seh schwach zeigten sich auch die Papiere von Index-Schwergewicht OMV (minus 1,7 Prozent).

kat/sto

ISIN AT0000999982