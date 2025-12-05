Wiener Börse (Mittag) - ATX mit kleinem Plus auf Rekordkurs

Die Wiener Börse hat sich am Freitag zu Mittag weiter leicht im Plus gezeigt und damit ihre Rekordfahrt fortgesetzt. Der ATX lag zuletzt mit einem Aufschlag von 0,36 Prozent bei 5.110,71 Punkten. Im Tagesverlauf hatte der Index mit 5.124 Punkten ein weiteres Allzeithoch erreicht. Der ATX Prime legte 0,32 Prozent auf 2.539,26 Zähler zu. Das europäische Umfeld zeigte sich ebenfalls mit leichten Gewinnen.

Der Wochenausklang verlief weitgehend ruhig. Wichtige Unternehmensnachrichten gab es am Freitag nicht. Viele Marktteilnehmer dürften zudem die am Mittwoch angesetzte Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed abwarten.

Impulse könnten am Freitag noch die am Nachmittag anstehenden US-Konjunkturdaten bringen. Wichtig könnte vor allem das Michigan Sentiment sein, die wohl bekannteste Verbraucherumfrage in den USA. Nach dem erneuten Rückgang im Vormonat rechnen die Helaba-Analysten mit einer Stabilisierung - auch vor dem Hintergrund der Beendigung des "shutdowns". Zudem steht der US-Index der Konsumausgaben für September im Fokus. Der teilweise Stillstand der US-Verwaltung hatte die Veröffentlichung mehrerer Konjunkturdaten zuletzt verzögert.

In Wien verteuerten sich die Papiere der Vienna Insurance Group (VIG) mit einem Plus von 2,0 Prozent erneut, nachdem der Versicherer am Donnerstag neue Ziele für die kommenden Jahre definiert hatte. Analyst Thomas Unger von der Erste Group hatte diese in einer ersten Einschätzung als positiv bewertet. Gut gesucht waren zum Wochenschluss auch die Bauwerte Strabag (+3,1 Prozent) und Porr (+1,7 Prozent). Zulegen konnten auch voestalpine mit einem Plus von 1,4 Prozent sowie Schoeller Bleckmann mit einem Aufschlag von 1,8 Prozent.

Schwach zeigten sich einige Aktien aus der Energiebranche. Die größten ATX-Verlierer waren die EVN-Aktien mit einem Minus von 1,5 Prozent. OMV verloren 1,2 Prozent.

mik

ISIN AT0000999982