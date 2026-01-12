ATX

5 399,69
-3,55
-0,07 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
12.01.2026 13:09:00

Wiener Börse (Mittag) - ATX mit leichtem Minus

Die Wiener Börse ist mit Abschlägen in die Woche gestartet. Der heimische Leitindex ATX war am Montag gegen 12.30 Uhr bei 5.389,25 Punkten 0,26 Prozent im Minus. Der ATX Prime notierte mit minus 0,27 Prozent bei 2.677,79 Zählern. Das europäische Umfeld zeigte sich hingegen im Plus. An den wichtigsten europäischen Börsen war keine klare Richtung auszumachen.

Internationaler Aufreger bleibt der Konflikt zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Fed-Chef Jerome Powell, der vor einer weiteren Eskalationsspirale steht. Powell zufolge stellte das US-Justizministerium der Fed am Freitag Vorladungen zu und drohte mit einer Anklage.

Unternehmensseitig war es in Österreich bisher ruhig. Verbundchef Michael Strugl stand am Vormittag Journalisten Rede und Antwort, was die Papiere des Stromversorgers mit einem leichten Minus von 0,08 Prozent kaum tangierte.

Leicht unter Druck standen die Bankentitel. BAWAG lagen zu Mittag bei minus 0,8 Prozent, Erste Group bei minus 0,5 und die Raiffeisen Bank International (RBI) bei minus 0,2 Prozent. Schlusslicht war die Addiko Bank mit 2,1 Prozent im Minus.

Gesucht waren Polytec mit plus 3,9 Prozent. Gut im Plus befanden sich auch die Aktien des österreichischen Ölfeldausrüsters SBO mit 3,7 Prozent.

Der oberösterreichische Spezialmotorenhersteller Steyr Motors hat sich laut eigenen Angaben einen Rahmenvertrag mit mindestens 30 Mio. Euro Umsatz in China gesichert. Darin enthalten ist ein verbindliches Auftragsvolumen von mindestens 750 zusätzlichen Motoren bis 2030, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Die Anleger haben das noch nicht goutiert, Steyr Motors lagen in Wien mit 0.4 Prozent im Minus.

moe/rst

ISIN AT0000999982

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 399,32 -0,07%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX tiefer -- DAX fester -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt im Montagshandel ab, während der deutsche Leitindex zulegt. An den Märkten in Fernost dominierten am Montag die Bullen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen