Wiener Börse (Mittag) - ATX mit leichten Abgaben

Die Wiener Börse hat sich am Freitag zu Mittag mit leichten Abgaben gezeigt. Der heimische Leitindex ATX verlor um 12 Uhr 0,20 Prozent auf 3.218,89 Einheiten. Der ATX Prime sank um 0,25 Prozent auf 1.629,98 Punkte.

Zuletzt wurde datenseitig bekannt, dass die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone sich im Juli stärker als erwartet eingetrübt hat. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,8 Punkte auf 94,5 Punkte, wie die Europäische Kommission am Freitag in Brüssel mitteilte. Es ist der niedrigste Stand seit Oktober 2022 und die dritte Abschwächung in Folge. Im Schnitt war mit einem Rückgang auf 95,0 Punkte gerechnet worden.

Im weiteren Tagesverlauf stehen nun Inflationszahlen aus Deutschland auf dem Datenkalender. Darüber hinaus werden in den USA die PCE-Deflatoren und die Konsumausgaben veröffentlicht.

Die Aufmerksamkeit richtet sich zudem auf die laufende Berichtssaison. Hierzulande legte der Öl-, Gas- und Chemiekonzern OMV frische Ergebnisse vor. Er hatte heuer im ersten Halbjahr deutlich weniger verdient, das CCS Operative Ergebnis vor Sondereffekten verringerte sich um 41 Prozent auf 3,3 Mrd. Euro. Die Papiere sanken um 2,3 Prozent.

"Das Ergebnis lag etwas unter unseren Erwartungen" schrieben die Experten der Erste Group in einer ersten Stellungnahme. Nach einem starken Geschäftsjahr 2022 habe sich "das Umfeld substanziell abgeschwächt", so Experte Tamas Pletser. Das kommende Quartal dürfte indes besser ausfallen. Der Hauptkurstreiber werde aus Sicht der Erste Group die Borouge-Borealis-Fusion sein.

Der Salzburger Kranhersteller Palfinger hatte indes das nach eigenen Angaben beste Halbjahr in der Unternehmensgeschichte hinter sich. Preiserhöhungen, ein guter Produkt-Mix, der Rückgang bei Kosten für Rohstoffe und Frachten sowie Verbesserungen in den Lieferketten hätten bei Umsatz, Betriebsergebnis und Konzernergebnis zu deutlichen Zuwächsen geführt. Der Umsatz stieg demnach um 17 Prozent auf 1,21 Mrd. Euro. Das Konzernergebnis legte um fast 62 Prozent auf 63,3 Mio. Euro zu. Die Aktie gewann zuletzt 0,4 Prozent.

Die Wertpapierexperten der Baader Bank meldeten sich unterdessen zur Semperit zu Wort und bestätigten ihre Kaufempfehlung ("Buy") für die Aktien. Das Kursziel lag in der Analyse des Experten Christian Obst unverändert bei 30,0 Euro. Die Titel gewannen 0,3 Prozent auf 20,30 Euro.

Unter den weiteren Einzelwerten waren bei einem hohen Handelsvolumen die Aktien der AT&S erneut stark nachgefragt. Sie steigerten sich um vier Prozent. Bereits am Vortag wurden klare Kurszuwächse von fast fünf Prozent erzielt. Klar schwächer waren Lenzing mit minus 2,6 Prozent.

sto/fpr

ISIN AT0000999982