Wiener Börse (Mittag) - ATX mit leichten Aufschlägen

Die Wiener Börse hat sich am Montag zu Mittag mit leichten Zuwächsen präsentiert. Der heimische Leitindex ATX notierte um 12 Uhr mit plus 0,23 Prozent bei 3.019,00 Einheiten; kurzzeitig war das Aktienbarometer um über ein Prozent gestiegen. Der ATX Prime gewann indes 0,21 Prozent hinzu und stand zuletzt bei 1.527,99 Zählern.

Der Handel sei von Inflations- und Zinssorgen geprägt sowie von zunehmenden Konjunkturängste, hieß es am Markt. Zudem würde auch eine Energiekrise, ausgelöst durch Russlands Angriff auf die Ukraine und die damit verbundenen Auswirkungen, Rezessionsängste schüren. Überdies bleibt die Geldpolitik der Notenbanken ein Bremsklotz. Feiertagsbedingt bleiben US-Impulse am heutigen Handelstag aus.

Auf Unternehmensseite war am Wochenende bekannt gegeben worden, dass der Verbund das derzeit stillgelegte Fernheizkraftwerk Mellach in der Steiermark so umrüsten wolle, dass dort im Notfall wieder aus Kohle Strom und Wärme erzeugt werden kann. Die Verbund-Aktie gab zuletzt um 0,3 Prozent nach.

Rosenbauer steigerten sich indes um 2,2 Prozent. Mindestens ein alternativ angetriebenes Fahrzeug in allen Baureihen will der heimische Feuerwehrausrüster bis 2023 anbieten können, hatte der Konzern am Sonntag bekannt gegeben. Bis 2030 wolle man den Umsatz zudem auf zwei Milliarden steigern, dieser lag im Vergleich im Jahr 2021 noch bei 975 Millionen.

FACC gewannen 1,6 Prozent. Die internationale Luftfahrtbranche, in der das heimische Unternehmen als Zulieferer tätig ist, erwartet 2023 wieder Gewinne, teilte der Branchenverband IATA mit.

Gut gesucht waren überdies die Anteile an der Erste Group, die um 2,2 Prozent stiegen. Porr verteuerten sich um 1,9 Prozent.

