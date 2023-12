Wiener Börse (Mittag) - ATX mit minus 0,02 % kaum verändert

Die Wiener Börse hat sich am Dienstagmittag sehr moderat im Minus präsentiert. Der ATX gab bis zwölf Uhr um unwesentliche 0,02 Prozent auf 3.304,75 Punkte ab. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es nach einer freundlichen Tendenz im Frühhandel nun keinen klaren Trend zu sehen.

Marktbeobachter verwiesen auf zurückhaltende Investoren vor wichtigen Terminen. Das größte Augenmerk gilt heute nach Einschätzung der Helaba-Analysten international den US-Verbraucherpreisen. Zudem richten sich die Blicke bereits auf die Notenbankentscheidungen in den USA am Mittwoch, der Eurozone und Großbritannien jeweils am Donnerstag. Denn in den vergangenen Wochen haben die Zinssenkungserwartungen deutlich zugenommen. Um diese in diesem Ausmaß zu erhalten, bedarf es entsprechender Signale der Notenbanker, hieß es weiter von den Experten.

Auf Unternehmensebene lag am heimischen Markt unverändert eine sehr dünne Meldungslage vor. Zur Wochenmitte wird dann der Flughafen Wien Verkehrsergebnisse für den November vorlegen. Im Vorfeld der Zahlenvorlage gewann die Airport-Aktie 0,8 Prozent an Höhe.

Nach einer neuen Expertenmeinung fielen Kapsch TrafficCom um 0,7 Prozent auf 9,18 Euro. Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien des Mautausrüsters von 17 auf 15,1 Euro nach unten gesetzt. Das Anlagevotum "Buy" wurde gleichzeitig bestätigt.

Im Technologiebereich verbesserten sich AT&S um 1,1 Prozent. Unter den schwergewichteten Banken verbilligten sich BAWAG um 1,1 Prozent und Erste Group gaben um 0,3 Prozent nach. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International konnten hingegen ein Kursplus von 0,6 Prozent verbuchen. Die Papiere des Stahlkonzerns voestalpine stärkten sich um 1,4 Prozent.

Verbund-Papiere gaben um 0,2 Prozent nach. Zum Wochenstart war die Aktie des Stromversorgers nach einer negativen Analystenmeinung um fast fünf Prozent abgetaucht. Laut einem Marktbeobachter startete die UBS die Bewertung der Titel mit der Einstufung "Sell".

ISIN AT0000999982