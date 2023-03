Wiener Börse (Mittag) - ATX mit minus 0,03 Prozent kaum bewegt

Die Wiener Börse hat sich am Mittwochmittag nur wenig verändert gezeigt. Der heimische Leitindex ATX trat mit minus 0,03 Prozent bei 3.545,90 Punkten auf der Stelle. An den europäischen Leitbörsen herrschte hingegen eine freundliche Anlegerstimmung vor. Hier unterstützten wohl die starken Konjunkturnachrichten aus China. Im weiteren Verlauf könnten die anstehenden Inflationszahlen aus Deutschland und die Tendenz an der Wall Street international Handelsimpulse liefern.

Am heimischen Aktienmarkt fehlten weitgehend die kursbewegenden Nachrichten. Die schwergewichteten Banken gaben mehrheitlich nach und bremsten damit den ATX. Die BAWAG-Aktionäre mussten ein Minus von 0,7 Prozent verbuchen. Die Titel der Erste Group kamen um 0,4 Prozent zurück, nachdem sie am Vortag in Reaktion auf positive Geschäftsergebnisse um deutliche mehr als fünf Prozent gewonnen hatten. Bei der Raiffeisen Bank International gab es hingegen nach Verlusten im Frühhandel nun ein Plus von 0,9 Prozent zu sehen.

Mit einer Ergebnisvorlage rückte der Flughafen Wien ins Blickfeld der Anleger. Die führende heimische Airport-Gruppe hat sich nach dem Corona-Tief im vergangenen Jahr wirtschaftliche kräftig erholt: Der Nettogewinn stieg von 6,6 Mio. auf 128,1 Mio. Euro, der Umsatz legte um gut 70 Prozent auf 692,7 Mio. Euro zu.

Die Analysten der Erste Group schrieben in einer ersten Einschätzung, dass die Zahlen für 2022 sowohl umsatz- als auch ergebnismäßig über den eigenen und den Markterwartungen lagen. Die Ergebnisse zeigten, dass sich der Reise- und Flugverkehr robust von der Corona-Pandemie erholt haben. Die Erste-Experten haben daher bereits eine positive Kursreaktion erwartet. Die Titel der Flughafen-Gruppe gewannen 1,3 Prozent an Höhe.

Eine Kursschwäche gab es unter den Schwergewichten beim Verbund zu beobachten. Die Papiere des Stromversorgers ermäßigten sich um zwei Prozent. Im Technologiebereich steigerten sich AT&S um 1,3 Prozent.

Voestalpine stärkten sich ungeachtet einer negativeren Expertenmeinung um 0,8 Prozent auf 35,3 Euro. Laut Agenturberichten senkte die Bank of America ihr Anlagevotum für den Konzern von "Buy" auf "Neutral" und errechnete ein Kursziel von 35 Euro.

ISIN AT0000999982