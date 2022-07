Wiener Börse (Mittag) - ATX mit minus 0,03 Prozent kaum verändert

Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, zu Mittag mit knapp behaupteter Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 2.898,00 Punkten errechnet, das ist ein kleines Minus von 0,81 Punkten bzw. 0,03 Prozent. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt marginale 0,01 Prozent tiefer bei 1.466,57 Punkten.

Der ATX konnte seine Verlaufsverluste fast gänzlich eingrenzen. Auch das europäische Umfeld konnten einen großen Teil der Abschläge bis Mittag aufholen. Die US-Futures deuten auf eine freundliche Eröffnung an der Wall Street hin.

Weiter im Fokus bleiben jedoch die Risikothemen. So bangt man in Italien vor dem Aus für Mario Draghi als Regierungschef und Neuwahlen. Auch das Gasthema ist weiterhin aktuell, hieß es in einem Helaba-Kommentar. Zudem belasten aktuelle Zins- und Inflationssorgen.

Die Inflation in der Eurozone hat sich im Juni weiter beschleunigt und abermals einen Rekordwert erreicht. Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhten sich die Verbraucherpreise um 8,6 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat mitteilte. Eine erste Schätzung wurde bestätigt.

Erneute Preisschübe bei Treibstoffen, Nahrungsmitteln, Haushaltsenergie und in der Gastronomie haben die Inflation in Österreich auf 8,7 Prozent schnellen lassen. Das ist die höchste Teuerungsrate seit 47 Jahren.

Angesichts der Rekordinflation im Euroraum wird Insidern zufolge in der Europäischen Zentralbank (EZB) über einen größeren Zinsschritt diskutiert. Wie die Nachrichtenagentur Reuters von mit der Sache vertrauten Personen erfuhr, wird auf der Sitzung am Donnerstag neben einer Erhöhung um einen Viertelprozentpunkt auch eine mögliche Anhebung um einem halben Punkt zur Sprache kommen.

Zu den größeren Gewinnern zählten zu Mittag die Titel der Post mit einem Anstieg um 2,2 Prozent. Rosenbauer und Polytec stiegen um jeweils 1,6 Prozent. BAWAG verbesserten sich unter den Indexschwergewichten um 0,7 Prozent.

Fester zeigten sich unter den Einzelwerten auch die heimischen Energieversorger. So zogen Verbund um 0,67 Prozent an und EVN konnten sich um 0,69 Prozent steigern. Bei den Ölwerten schwächten sich OMV um 0,8 Prozent ab. Schoeller-Bleckmann lagen nach festerem Beginn noch 0,2 Prozent höher.

ger/mik

ISIN AT0000999982