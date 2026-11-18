Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch im Mittagshandel weiterhin wenig verändert gezeigt. Der heimische Leitindex ATX ermäßigte sich um knappe 0,05 Prozent auf 6.518,59 Punkte, nachdem er bereits zuvor vier Verlusttage in Folge absolvierte hattet. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es zur Wochenmitte im Verlauf noch keinen klaren Richtungsentscheid zu sehen.

Die Stimmung am europäischen Aktienmarkt ist etwas getrübt, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Die Volatilität sei hoch, was auch auf den schwankungsanfälligen Technologiesektor zurückzuführen ist. Einerseits will man nach Einschätzung der Experten den Wachstumstrend und die strukturellen Chancen des KI-Sektors nicht verpassen, andererseits sorgt man sich immer wieder um eine möglicherweise zu hohe Bewertung und es gibt Verunsicherung wegen der Turbulenzen rund um Nvidia. Immerhin haben die mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des US-Tech-Konzerns die Erwartungen der Analysten übertreffen können, hieß es weiter.

Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene eine sehr dünne Meldungslage vor. Von Analystenseite meldete sich die Erste Group zur FACC-Aktie und revidierte ihr Kursziel für die Aktie des Luftfahrtzulieferers leicht von 19,5 auf 20,5 Euro nach oben. Gleichzeitig wurde die Anlageempfehlung "Buy" bestätigt. Die FACC-Papiere sprangen um 6,4 Prozent auf 14,7 Euro hoch.

In einem europaweit starken Technologiesektor zogen die AT&S-Papiere um 2,5 Prozent hoch. KapschTrafficCom-Titel büßten hingegen 5,1 Prozent ein. Bei den schwergewichteten Banken BAWAG, Erste Group und Raiffeisen Bank International gab es noch keine deutlichen Kursbewegungen zu beobachten. Unter den weiteren Schwergewichten stärkten sich voestalpine um 1,3 Prozent. Die Verbund-Aktie schwächte sich um zwei Prozent ab.

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