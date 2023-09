Wiener Börse (Mittag) - ATX mit minus 0,06 % knapp behauptet

Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, zu Mittag mit knapp behaupteter Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.147,38 Punkten errechnet, das ist ein kleines Minus von 0,06 Prozent. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt marginale 0,01 Prozent höher bei 1.593,00 Punkten.

Das europäische Umfeld zeigte sich uneinheitlich. Die Anleger halten sich im Vorfeld der US-Inflationsdaten am morgigen Mittwoch, sowie der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag bereits merklich zurück, kommentierte ein Marktbeobachter.

Das Ergebnis der EZB-Sitzung ist weiterhin offen und die Unsicherheit im Vorfeld einer EZB-Entscheidung ist so hoch wie schon lange nicht mehr, hieß es von Analystenseite. Vor diesem Hintergrund erhalten Konjunkturnachrichten aktuell besonders viel Aufmerksamkeit.

Die Konjunkturerwartungen von Finanzexperten in Deutschland haben sich im September unerwartet aufgehellt, wurde am Vormittag bekannt. Das Stimmungsbarometer des Forschungsinstituts ZEW stieg gegenüber dem Vormonat um 0,9 Punkte auf minus 11,4 Zähler. Analysten hatten hingegen im Schnitt mit einer Verschlechterung auf minus 15,0 Punkte gerechnet. Die Bewertung der Konjunkturlage in Deutschland trübte sich hingegen deutlich ein.

Zu den größeren Verlierern in Wien zählten zu Mittag AMAG mit einem Abschlag von 3,6 Prozent. Lenzing fielen um 1,8 Prozent und Semperit büßten 2,2 Prozent an Wert ein. Auch die Ölwerte zeigte sich im Minus. OMV notierten 1,3 Prozent tiefer und Schoeller-Bleckmann gaben um 0,9 Prozent nach.

Die Bankwerte tendierten hingegen einheitlich mit positiven Vorzeichen. So zogen Raiffeisen um 1,3 Prozent an und Erste Group konnten sich um 0,7 Prozent steigern. BAWAG notierten leicht um 0,1 Prozent höher.

Aktien der Strabag konnten sich um 0,4 Prozent auf 39,30 Euro verbessern. Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien des Baukonzerns von 53,7 auf 54,7 Euro leicht angehoben. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde bestätigt.

