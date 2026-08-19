Wiener Börse (Mittag) - ATX mit minus 0,1 Prozent knapp behauptet

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch zu Mittag knapp behauptet gezeigt. Der ATX hielt zuletzt mit einem Minus von 0,13 Prozent bei 6.633,97 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime fiel um 0,16 Prozent auf 3.263,30 Zähler. Auch andere Börsen in Europa zeigten sich nur wenig bewegt.

Für einzelne Kursausschläge an der Wiener Börse sorgten die in der Früh gemeldeten Quartalszahlen. Aktien des Flughafen Wien stiegen nach Meldung von Ergebnissen um 3,6 Prozent. Der Flughafen-Betreiber hat im ersten Halbjahr 2026 seinen Nettogewinn 7,0 Prozent auf 123,2 Mio. Euro gesteigert. Als Gründe dafür werden Kostendisziplin und ein starkes Auslandsgeschäft angegeben, das den Passagierrückgang am Standort Wien ausgeglichen habe. Der Umsatz stagnierte hingegen mit einem Plus von 0,9 Prozent bei 529,3 Mio. Euro.

Die gemeldeten Zweitquartalszahlen des Airport-Betreibers hatten den Analysten der Erste Group zufolge die Markterwartungen übertroffen. Positiv werten die Experten zudem, dass das Unternehmen trotz des schwierigen geopolitischen Umfelds seine Jahresprognose angehoben hat.

FACC-Aktien verloren hingegen nach ihrer Zahlenvorlage 4,1 Prozent. Der Luftfahrtzulieferer steigerte seinen Umsatz im ersten Halbjahr um 8,6 Prozent auf 526 Mio. Euro, während das operative Ergebnis (EBIT) um 38 Prozent auf 25,3 Mio. Euro zulegte. Die Zahlen lagen laut den Erste-Analysten im Rahmen der Erwartungen. Auch bei der FACC werten die Analysten die gemeldete Verbesserung des Geschäftsausblicks aber positiv.

Aktien der Steyr Motors legten trotz der Meldung eines Halbjahresverlusts 1,8 Prozent zu. Die Titel haben allerdings bereits am Montag nach einer Gewinnwarnung des Unternehmens rund ein Viertel an Wert eingebüßt.

Insgesamt hielten sich die meisten Kursbewegungen in engen Grenzen. Gesucht waren trotz der weltweit schwachen Tendenz von Halbleiteraktien die Titel von AT&S und legten 3,2 Prozent zu. Unter Druck kamen die Aktien des Baustoffkonzerns Wienerberger und verloren 2,5 Prozent.

BAWAG-Aktien notierten nach einer Kurszielerhöhung 0,2 Prozent im Minus bei 176,30 Euro. Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktie von 145 auf 190 Euro angehoben und ihre Empfehlung "hold" bestätigt.

Die am Vormittag gemeldeten Inflationsdaten für die Eurozone waren wie erwartet ausgefallen und wirkten sich nicht merklich an den Börsen aus. Wichtige US-Konjunkturdaten stehen am Nachmittag nicht an. Mögliche Impulse für die Märkte könnte aber die nach Börsenschluss angesetzte Veröffentlichung der Sitzungsprotokolle zur vergangenen Zinsentscheidung der US-Notenbank liefern. Die sogenannten "Minutes" könnten Aufschluss über die Diskussionen innerhalb des Offenmarktausschusses der Notenbank liefern, schreiben die Analysten der Helaba.

mik/moe

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