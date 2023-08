Wiener Börse (Mittag) - ATX mit minus 0,11 % knapp behauptet

Die Wiener Börse hat sich heute, Montag, zu Mittag mit knapp behaupteter Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.196,56 Punkten errechnet, das ist ein kleines Minus von 0,11 Prozent. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,14 Prozent tiefer bei 1.617,94 Punkten.

Der ATX drehte im Verlauf des Vormittags wieder leicht ins Minus ab. Auch das europäische Umfeld zeigte sich mit negativen Vorzeichen. Zuvor hatten bereits die Übersee-Märke mehrheitlich schwache Vorgaben geliefert.

Angesichts der dünnen Meldungslage zu den heimischen Unternehmen rückten Konjunkturnachrichten in den Fokus. So hat sich die Wirtschaftsstimmung im Euroraum im August unerwartet verbessert. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator stieg um 3,6 Punkte auf minus 18,9 Zähler. Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie waren vom vierten Rückgang in Folge ausgegangen und hatten im Schnitt einen Indexwert von minus 24,5 Punkten erwartet.

Die deutsche Industrieproduktion ist im Juni weiter gefallen, war bereits in der Früh bekannt geworden. Im Vergleich zum Vormonat sank die Gesamtherstellung um 1,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Rückgang erwartet, waren aber nur von einem Dämpfer von 0,5 Prozent ausgegangen.

Unter den Indexschwergewichten lagen voestalpine zu Mittag knapp ein Prozent im Minus. Verbund gaben um 0,6 Prozent nach. Andritz und Wienerberger verloren jeweils rund 0,3 Prozent. Aktien der OMV verbesserten sich hingegen um 0,6 Prozent.

Die Bankwerte fanden keine einheitliche Richtung. So konnten sich BAWAG um 0,4 Prozent steigern. Erste Group tendierten hingegen um 0,2 Prozent schwächer und Raiffeisen zeigten sich unverändert zum Vortag.

Zu den größeren Verlierern fanden sich zu Mittag RHI Magnesita und Semperit, die jeweils 1,7 Prozent einbüßten. Lenzing führten hingegen die Gewinnerliste im prime market mit plus 2,1 Prozent an. FACC stiegen um 1,8 Prozent.

ger/kve

ISIN AT0000999982