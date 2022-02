Wiener Börse (Mittag) - ATX mit minus 0,17 Prozent knapp behauptet

Die Wiener Börse hat sich heute, Donnerstag, zu Mittag bei moderatem Volumen mit knapp behaupteter Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 4.050,85 Punkten errechnet, das ist ein kleines Minus von 6,74 Punkten bzw. 0,17 Prozent. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,14 Prozent tiefer bei 2.027,93 Punkten.

Das europäische Umfeld fand trotz guter US-Vorgaben ebenfalls noch keine klare Richtung. Marktbeobachter verwiesen auf zurückhaltende Anleger im Vorfeld der am Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten. Da zeichnet sich ein erneuter Anstieg ab und so dürfte die Inflation das höchste Niveau seit annähernd 40 Jahren erreichen, kommentierten die Helaba-Analysten. Der US-Notenbank bereitet die hohe Inflation Kopfschmerzen, da sie auch eine Gefahr für die konjunkturelle Entwicklung darstellt.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb bis auf einige Analystenkommentare sehr dünn. Bei einigen Werten kommt es nach der zuletzt guten Performance zu Gewinnmitnahmen, kommentierte ein Börsianer.

Unter den Einzelwerten führten Semperit die Gewinnerliste im prime market mit plus 2,99 Prozent an. OMV konnten sich um 1,49 Prozent steigern und Warimpex legten um 1,69 Prozent zu.

Aktien des Verbund verloren hingegen 2,60 Prozent auf 93,75 Euro. Die Analysten der Credit Suisse haben ihre Einstufung "Underperform" bestätigt. Das Kursziel wurde von 74,00 auf 77,50 Euro nach oben revidiert.

voestalpine schwächten sich leicht um 0,06 Prozent auf 31,52 Euro ab. Die Analysten der Deutschen Bank haben ihre Anlageempfehlung "Hold" nach der jüngsten Ergebnisvorlage des Stahlkonzerns bestätigt. Auch das Kursziel in Höhe von 39,00 Euro wurde beibehalten.

Rosenbauer gewannen 0,86 Prozent auf 47,00 Euro. Die Analysten der Baader Bank haben ihre Einstufung "Add" bestätigt. Auch das Kursziel von 52,00 Euro wurde unverändert belassen.

Klar schwächer zeigten sich DO & CO, die nach den deutlichen Vortagesgewinnen um 2,34 Prozent nach unten korrigierten. Polytec kamen nach den Aufschlägen am Mittwoch heute um 2,65 Prozent zurück.

