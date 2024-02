Wiener Börse (Mittag) - ATX mit minus 0,22 Prozent leicht schwächer

Die Wiener Börse hat sich heute, Montag, zu Mittag mit leichterer Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.377,43 Punkten errechnet, das ist ein kleines Minus von 0,22 Prozent. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,24 Prozent tiefer bei 1.701,22 Punkten.

Der ATX zeigte sich weiterhin nur wenig verändert und damit im Einklang mit dem europäischen Umfeld. Das Geschäft zum Wochenauftakt verlief bis dato ruhig - Marktbeobachter verwiesen auf einen Mangel an Impulsen. So blieb die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen noch ausgesprochen dünn und auch datenseitig stehen heute keine nennenswerten Veröffentlichungen auf der Agenda.

Allerdings hoffen die Investoren im Wochenverlauf auf neue Inflationssignale. In Deutschland stehen am Donnerstag die vorläufigen Daten zur Entwicklung der Verbraucherpreise im Februar an. Außerdem werden Inflationsdaten aus den USA veröffentlicht, die sich an den privaten Konsumausgaben orientieren.

Unter den Einzelwerten zeigten sich die heimischen Versicherer in einem freundlichen europäischen Branchenumfeld uneinheitlich. Während Vienna Insurance Group die Gewinnerliste im prime market mit plus 1,1 Prozent an führten, gaben UNIQA um 0,5 Prozent nach.

Auch die Energiewerte fanden keine einheitliche Richtung. So konnten Schoeller-Bleckmann um gut ein Prozent steigen und Verbund gewannen um 0,8 Prozent. Hingegen gaben EVN um 0,9 Prozent nach und OMV schwächten sich um 0,7 Prozent ab.

Bei den Bankwerten mussten Raiffeisen ein Minus von 1,5 Prozent verbuchen und Erste Group sanken um 0,7 Prozent. BAWAG konnten sich hingegen leicht um 0,3 Prozent verbessern.

ISIN AT0000999982