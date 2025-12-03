Wiener Börse (Mittag) - ATX mit minus 0,32 Prozent leicht schwächer

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch zu Mittag nach ihrem jüngsten Höhenflug mit etwas schwächerer Tendenz präsentiert. Der ATX wurde gegen 12.00 Uhr mit 5.055,61 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 0,32 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 2.513,36 Zählern und damit um 0,30 Prozent tiefer. Am Vortag hatte der ATX seine Rekordserie mit einem neuen Allzeithoch von 5.071,68 Punkten fortgesetzt, und auch der ATX Prime übertraf erstmals seine 18-Jahre alte Bestmarke.

Die europäischen Leitbörsen zeigten sich heute Mittag hingegen überwiegend freundlich. In den Fokus rücken die am Nachmittag noch anstehenden US-Konjunkturdaten. Bei den US-Zahlen dürften der ADP-Report und der ISM-Serviceindex im Mittelpunkt stehen. Zudem finden sich auch Reden wichtiger EZB-Vertreter wie Präsidentin Lagarde oder Chefvolkswirt Lane im Kalender.

Die Stimmung im Dienstleistungssektor der Eurozone hat sich im November stärker als erwartet aufgehellt, wurde am Vormittag bereits bekannt. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex stieg um 0,6 Punkte auf 53,6 Punkte, wie S&P nach einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung war nur ein Anstieg auf 53,1 Punkte ermittelt worden.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen gestaltete sich bis auf Analystenkommentare weiterhin dünn. Unter den Indexschwergewichten büßten voestalpine zu Mittag 2,7 Prozent ein und Wienerberger schwächten sich um 1,6 Prozent ab. OMV konnten sich hingegen leicht um 0,2 Prozent verbessern und Andritz notierten 0,7 Prozent im Plus.

Bei den Bankwerten traten Erste Group mit minus 0,05 Prozent nach den klaren Vortagesgewinnen auf der Stelle. Raiffeisen büßten 1,8 Prozent ein. BAWAG verloren um 0,4 Prozent.

Aktien der UNIQA notierten gut ein Prozent schwächer bei 14,88 Euro. Die Analysten der Erste Group haben die Empfehlung für die Aktien von "Accumulate" auf "Hold" gesenkt. Der zuständige Experte Thomas Unger erhöhte jedoch gleichzeitig das Kursziel für den Versicherer von 14,2 auf 16,3 Euro.

Für die Aktien des Flughafen Wien (Vienna International Airport) haben die Erste-Analysten ihre Empfehlung ebenfalls von "Accumulate" auf "Hold" gesenkt. Das Kursziel wurde von der zuständigen Expertin Vladimira Urbankova von 62,2 Euro auf 57,7 Euro gekürzt. Flughafen-Aktien zeigten sich unverändert bei 55,0 Euro.

ger/mik

ISIN AT0000999982