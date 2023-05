Wiener Börse (Mittag) - ATX mit minus 0,38 Prozent etwas schwächer

Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, zu Mittag weiterhin mit leichterer Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.246,35 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 0,38 Prozent. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,30 Prozent tiefer bei 1.638,35 Punkten. Auch das europäische Umfeld lag überwiegend im roten Bereich.

Im Blick stehen die europaweit laufende Berichtssaison sowie der Bank-Sektor. Die ins Straucheln geratene US-Bank First Republic wird vom US-Finanzkonzern JPMorgan Chase übernommen, war am Vortag bekannt geworden. Zudem halten sich einige Anleger im Vorfeld der in dieser Woche noch anstehenden Notenbank-Entscheidungen bereits zurück.

Die Inflation in der Eurozone hat sich im April wieder etwas verstärkt, wurde am Vormittag bekannt. Die Verbraucherpreise erhöhten sich gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,0 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im März war die Rate noch deutlich gesunken, von 8,5 Prozent im Februar auf nur noch 6,9 Prozent. Analysten hatten für April mit einer unveränderten Rate gerechnet.

Die Geldmenge in der Eurozone ist im März erneut schwächer gewachsen. Die breit gefasste Geldmenge M3 stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,5 Prozent, wie die Europäische Zentralbank (EZB) mitteilte. Im Februar hatte das Wachstum noch 2,9 Prozent betragen. Analysten hatten im Schnitt mit einer Abschwächung auf 2,4 Prozent gerechnet.

Zu den größeren Gewinnern unter den Einzelwerten zählten Palfinger mit plus 1,8 Prozent auf 30,40 Euro. Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihre Kaufempfehlung "Buy" bestätigt. Das Kursziel in Höhe von 43,00 Euro wurde nach der jüngsten Zahlenvorlage des Salzburger Hebevorrichtungsherstellers ebenfalls unverändert beibehalten.

Zudem haben die Analysten der Berenberg Bank ihre Kaufempfehlung "Buy" für Palfinger bestätigt. Das Kursziel wurde ebenfalls unverändert belassen und beläuft sich auf 40,00 Euro.

Ferner haben die Wertpapierexperten von Deutsche Bank Research ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der OMV unverändert beibehalten. Auch das Kursziel in Höhe von 49,80 Euro wurde bestätigt. Aktien der OMV lagen zu Mittag geringfügig um 0,02 Prozent höher bei 42,85 Euro.

Polytec gewannen knapp ein Prozent auf 4,68 Euro. Die Analysten von Warburg Research haben ihr Kursziel für die Aktien von 5,90 auf 5,50 Euro gekürzt. Das Anlagevotum "Hold" wurde unverändert beibehalten.

Die Aktien von Addiko, der Post sowie des Verbund werden heute ex-Dividende gehandelt.

