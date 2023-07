Wiener Börse (Mittag) - ATX mit minus 0,42 % etwas schwächer

Die Wiener Börse hat sich heute, Montag, zu Mittag mit leichterer Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.147,78 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 0,42 Prozent. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt ebenfalls um 0,42 Prozent tiefer bei 1.596,47 Punkten.

Der ATX testete im Verlauf des Vormittags kurz ins Plus, drehte dann aber wieder rasch nach unten ab. Auch das europäische Umfeld zeigte sich zu Wochenbeginn etwas schwächer. Die Übersee-Vorgaben waren uneinheitlich ausgefallen.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb sehr dünn. Auch datenseitig gestaltet sich der Wochenauftakt unspektakulär. Das chinesische Wirtschaftswachstum ist im zweiten Quartal aufgrund der nachlassenden Nachfrage im In- und Ausland langsamer gewachsen als erwartet, wurde bereits in der Früh bekannt. Am Nachmittag steht in den USA noch der Empire-State-Index zur Veröffentlichung an.

Die Bankwerte fanden noch keine einheitliche Richtung. Während Raiffeisen 1,9 Prozent an Wert einbüßten, konnten sich BAWAG um 0,7 Prozent steigern. Erste Group traten mit minus 0,06 Prozent auf der Stelle.

Unter den weiteren Indexschwergewichten knüpften OMV mit minus 1,5 Prozent an die Freitagsverluste an. voestalpine mussten ein Minus von 1,2 Prozent verbuchen. Wienerberger und Andritz schwächten sich um 0,7 bzw. 0,5 Prozent ab.

Angeführt wurde die Verliererliste im prime market von Marinomed mit einem Abschlag von 2,5 Prozent. Polytec und AT&S büßten jeweils rund 2,3 Prozent ein. Palfinger lagen 1,5 Prozent im Minus.

ger/kve

ISIN AT0000999982