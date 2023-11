Wiener Börse (Mittag) - ATX mit minus 0,42 Prozent schwächer

Die Wiener Börse hat sich heute, Mittwoch, zu Mittag mit etwas schwächerer Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.072,49 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 0,42 Prozent. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,39 Prozent tiefer bei 1.545,24 Punkten.

Nach etwas höherem Start rutschte der ATX im Verlauf des Vormittags ins Minus ab. Auch das europäische Umfeld konnte seine Anfangsgewinne nicht halten. Die US-Futures deuten auf einen etwas schwächeren Handelsbeginn an der Wall Street hin, hieß es dazu von einem Börsianer.

Zudem blieben einige Anleger vor der bereits mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank in Deckung. Mit einer Veränderung des Leitzinsniveaus ist nicht zu rechnen und marktseitig ist dies vollständig eskomptiert, kommentierten die Helaba-Analysten. Im Vorfeld der am Abend anstehenden Fed-Entscheidung könnte in den USA noch der ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes in den Fokus rücken.

Weiterhin dünn gestaltete sich bis dato die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen. Marktbeobachter sprachen auch von einem feiertagsbedingt ruhigen Geschäftsverlauf.

Unter den Einzelwerten zählten AT&S mit einem Abschlag von knapp drei Prozent zu den größeren Verlierern. Palfinger rutschten um fast zwei Prozent ins Minus und Andritz schwächten sich um 1,2 Prozent ab.

Auch die heimischen Ölwerte zeigte sich in einem freundlichen europäischen Branchenumfeld mit negativen Vorzeichen. So büßten OMV 2,2 Prozent an Wert ein und Schoeller-Bleckmann gaben um 1,1 Prozent nach. Bei den Versorgern mussten Verbund ein Minus von 0,9 Prozent verbuchen. EVN tendierten unverändert zum Vortag.

Positive Vorzeichen gab es hingegen im Bank-Sektor zu verzeichnen. BAWAG zogen um 1,2 Prozent an und Raiffeisen konnten sich um 0,2 Prozent steigern. Erste Group traten mit plus 0,06 Prozent auf der Stelle.

ger

ISIN AT0000999982