Wiener Börse (Mittag) - ATX mit minus 0,48 Prozent etwas schwächer

Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, zu Mittag mit leichterer Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.133,13 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 0,48 Prozent. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,43 Prozent tiefer bei 1.588,27 Punkten.

Der ATX drehte nach verhaltenem Beginn rasch ins Minus und zeigte sich damit im Einklang mit dem europäischen Umfeld. Marktbeobachter verwiesen auf die anhaltenden Konjunktursorgen der Investoren.

Vor dem Hintergrund enttäuschender Wirtschaftsdaten hat Chinas Zentralbank überraschend an der Zinsschraube gedreht. Wie die Notenbank mitteilte, wurde der Leitzins für Kredite mit einer einjährigen Laufzeit von zuvor 2,65 auf 2,5 Prozent gesenkt. Es ist die zweite Zinssenkung seit Juni und der stärkste Zinsschritt seit 2020. Kurze Zeit nach der Veröffentlichung der Zinsentscheidung legte das Pekinger Statistikamt Konjunkturdaten vor, die erneut überwiegend schwächer als erwartet ausfielen.

Die Konjunkturerwartungen von Finanzexperten in Deutschland haben sich im August hingegen überraschenderweise aufgehellt. Das Stimmungsbarometer des Forschungsinstituts ZEW stieg gegenüber dem Vormonat um 2,4 Punkte auf minus 12,3 Zähler. Analysten hatten mit einer erneuten Verschlechterung auf im Schnitt minus 14,9 Punkte gerechnet. Die Bewertung der Konjunkturlage in Deutschland verschlechterte sich hingegen stark.

Am Nachmittag stehen in den USA unter anderem noch der Empire-State-Index sowie die US-Einzelhandelsumsätze zur Veröffentlichung an.

Unter den Einzelwerten in Wien büßten Porr 2,1 Prozent ein und kamen damit nach den klaren Vortagesgewinnen etwas zurück. Marinomed mussten ein Minus von 2,4 Prozent verbuchen und DO & CO schwächten sich um 1,7 Prozent ab.

Bei den Bankwerten zeigten sich Raiffeisen um 1,3 Prozent tiefer. Erste Group gaben um 0,6 Prozent nach und BAWAG zeigten sich zu Mittag um 0,4 Prozent leichter.

Unter den übrigen Schwergewichten im ATX verloren Andritz und OMV jeweils 0,7 Prozent an Wert. voestalpine zeigten sich kaum verändert zum Vortag. Hingegen konnten Wienerberger 0,5 Prozent auf 26,12 Euro zulegen. Die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Kaufempfehlung "Buy" sowie das Kursziel von 35,00 Euro für die Aktien des Baustoffkonzerns bestätigt.

ger

ISIN AT0000999982