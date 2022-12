Wiener Börse (Mittag) - ATX mit minus 0,51 % weiterhin schwach

Die Wiener Börse hat sich heute, Montag, zu Mittag weiterhin mit etwas schwächerer Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.150,34 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 0,51 Prozent. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,50 Prozent tiefer bei 1.575,32 Punkten.

Auch das europäische Umfeld zeigte sich mit etwas tieferen Notierungen, konnte die deutlicheren Anfangsverluste aber merklich eingrenzen. Zuvor hatten bereits die Märkte in Asien sowie in den USA negative Vorgaben geliefert.

Die Anleger üben sich vor den noch kommenden wichtigen Ereignissen in dieser Woche in Zurückhaltung. Weder von der Europäischen Zentralbank noch vonseiten der Fed stehen heute Redebeiträge auf der Agenda, die Aufschluss über die geldpolitischen Entscheidungen am Donnerstag bzw. Mittwochabend liefern könnten. Zudem stehen zu Wochenbeginn auch keine relevanten Datenveröffentlichungen auf der Agenda.

Die Meldungslage zu den Unternehmen blieb ausgesprochen dünn und lieferte daher ebenfalls keine nennenswerten Impulse. Zu den größeren Verlierern zählten zu Mittag Semperit mit einem Minus von 2,7 Prozent. Immofinanz gaben um 1,9 Prozent nach und Rosenbauer büßten 2,5 Prozent ein.

voestalpine zeigten sich unter den Indexschwergewichten um knapp zwei Prozent tiefer. Wienerberger und OMV tendierten mit Abschlägen in Höhe von jeweils rund 0,8 Prozent.

Unter den ebenfalls schwer gewichteten Bankaktien verloren Erste Group 0,7 Prozent an Wert. BAWAG tendierten unverändert zum Vortagesschluss bei 48,34 Euro. Raiffeisen gewannen hingegen klar um 1,5 Prozent.

Anteilsscheine der s Immo verbesserten sich leicht um 0,3 Prozent auf 12,26 Euro. Die Analysten der Erste Group haben ihre Einstufung für die Aktien von "Reduce" auf "Accumulate" angehoben. Das Kursziel wurde hingegen auf 14,50 Euro gekürzt.

ISIN AT0000999982