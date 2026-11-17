Die international getrübte Laune an den Börsen macht am Dienstag auch vor Wien nicht halt. Besonders im Fokus stehen die Techwerte. Für Nervosität sorgen da im Besonderen die heute Abend erwarteten Zahlen des Chipriesen Nvidia. Der heimische Leitindex ATX büßte bisher 0,71 Prozent auf 6.583.77 Punkte ein, der breitere ATX Prime 0,70 Prozent auf 3.226,01 Zähler. Ähnlich präsentieren sich auch die wichtigsten europäischen Börsen.

Druck auf die Technologiewerte kommt auch daher, dass die US-Regierung neue Einschränkungen für den Export hochmoderner KI-Chips in Länder wie Singapur und Malaysia, um China die Nutzung der Halbleiter zu erschweren, verhängt hat. Die Maßnahmen sollen sowohl den Schmuggel von Technik nach China verhindern als auch den Zugriff chinesischer Kunden auf Computerkapazitäten in anderen Ländern eindämmen.

Die Ölpreise steigen heute wieder leicht. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee wurde in der Früh bei 92,68 US-Dollar gehandelt und damit 0,26 Prozent mehr als am Vortag.

Keine Bewegung in die Kurse bringen die Konjunkturerwartungen des Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), die besser ausfallen als erwartet. Konkret stiegen die Erwartungen laut ZEW im November im Vergleich zum Vormonat um 7,5 Punkte auf 35,6 Punkte. Das ist der höchste Stand des Stimmungsbarometers seit Februar. Volkswirte hatten im Schnitt nur 28,8 Punkte erwartet. Die immer noch schwache Bewertung der aktuellen Lage durch die Finanzexperten hat sich weniger deutlich verbessert. Der entsprechende Indikator stieg im November um 2,7 Punkte auf minus 33,2 Punkte. Ökonomen hatten mit minus 35,3 Punkten gerechnet.

Impulse könnten am Nachmittag durch Daten zur Umsatzentwicklung im US-Einzelhandel kommen.

Im ATX sind Werte im Gewinnbereich rar. Do&Co gewannen an der ATX-Spitze bisher 1,8 Prozent. Mayr-Melnhof bauten 1,6 Prozent auf. OMV profitieren von leicht steigenden Ölpreisen mit plus 0,2 Prozent-

Die Papiere des Halbleiterherstellers AT&S lagen mit minus 3,1 Prozent am unteren Ende des ATX-Segments. Damit folgten sie dem internationalen Trend, wonach die Techwerte mit minus 2,0 Prozent die schwächste Branche in Europa ist.

Rosenbauer sanken heute im ATX Prime um 3,23 Prozent auf 54,00 Euro. Die Analysten der Baader Bank haben ihre Einstufung für die Aktien von Rosenbauer nach schwächer als erwarteten Quartalszahlen von "Buy" auf "Add" reduziert. Das Kursziel für die Titel des Feuerwehrausrüsters wurde von Analyst Volker Bosse von 76,00 auf 66,00 Euro gekürzt.

Der niederösterreichische Kupferspezialist Asta Energy Solutions hat nach neun Monaten das operative Ergebnis des Gesamtjahres 2025 übertroffen. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, stieg das bereinigte EBITDA um 39,3 Prozent auf 51,0 Mio. Euro (Gesamtjahr 2025: 48,6 Mio. Euro). Der Umsatz legte um 23,3 Prozent auf 649,0 Mio. Euro zu, das Nettoergebnis verdoppelte sich auf 32,9 Mio. Euro. Asta Energy Solutions verloren heute im Vienna Global Market 2,9 Prozent.

moe/ger

ISIN AT0000999982