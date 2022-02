Wiener Börse (Mittag) - ATX mit minus 0,84 Prozent weiter schwach

Die Wiener Börse hat sich heute, Freitag, zu Mittag bei moderatem Volumen mit schwächerer Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 4.019,17 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 33,97 Punkten bzw. 0,84 Prozent. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,77 Prozent tiefer bei 2.012,63 Punkten.

In einem schwachen europäischen Börsenumfeld zeigte sich auch der heimische Leitindex klar im roten Bereich. Belastend wirkten laut Marktbeobachtern die anhaltenden Zinssorgen sowie die negativen Übersee-Vorgaben. Vor allem die Aussicht auf kräftige Leitzinserhöhungen in den USA nach überraschend deutlich gestiegenen Verbraucherpreisen lastet auf den Aktienmärkten.

Der Preisauftrieb in den USA beschleunigte sich im Jänner auf hohem Niveau stärker als erwartet. Druck kam zuletzt vor allem auf, nachdem James Bullard, Präsident der Notenbank von St. Louis, sagte, er befürworte eine Leitzinsanhebung um einen vollen Prozentpunkt bis Juli.

Der hohe Preisdruck in Deutschland hat im Jänner erstmals seit Monaten wieder etwas nachgelassen, war in der Früh bekannt geworden. Waren und Dienstleistungen kosteten durchschnittlich 4,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt seine erste Schätzung bestätigte.

Neue Impulse werden im weiteren Verlauf noch von dem am Nachmittag in den USA anstehenden Michigan Sentiment erwartet. Der von der Uni Michigan in Umfragen ermittelte Index des Verbrauchervertrauens ist das meist beachtete Stimmungsbarometer in den USA.

Etwas unter Abgabedruck gerieten die heimischen Bankwerte. So rutschten Raiffeisen-Papiere zu Mittag 2,67 Prozent ab und BAWAG mussten ein Minus von 1,49 Prozent verbuchen. Erste Group-Titel notierten um 1,70 Prozent tiefer. Auch an anderen Börsen in Europa fanden sich Bankwerte zum Wochenschluss unter den größeren Verlierern.

Unter den weiteren Indexschwergewichten gaben Andritz um 1,34 Prozent nach und Wienerberger verloren 0,69 Prozent an Wert. Aktien des Verbund zeigten sich um 0,79 Prozent tiefer. voestalpine gewannen hingegen leicht um 0,19 Prozent.

Weit oben am Kurszettel standen Flughafen Wien und legten um 2,24 Prozent zu. AT&S konnten sich um 2,39 Prozent steigern und Lenzing gewannen zu Mittag 1,69 Prozent.

ger/mik

ISIN AT0000999982