Wiener Börse (Mittag) - ATX mit minus 0,94 Prozent weiter schwach

Die Wiener Börse hat sich heute, Montag, zu Mittag mit schwächerer Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.340,82 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 31,86 Punkten bzw. 0,94 Prozent. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,84 Prozent tiefer bei 1.680,07 Punkten.

Auch das europäische Umfeld zeigte sich zu Wochenbeginn mit negativen Vorzeichen. Marktbeobachter sprachen von zurückhaltenden und nervösen Investoren im Vorfeld der in dieser Woche noch anstehenden Leitzinsentscheidungen in Europa und den USA. Impulse sollte zudem die laufende US-Berichtssaison liefern.

An Konjunkturdaten stehen ebenfalls zahlreiche Höhepunkte an. Den Auftakt machte heute das Statistische Bundesamt in Deutschland: Rekordinflation und Energiekrise haben die Konjunktur in Deutschland zum Ende des vergangenen Jahres ausgebremst. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) schrumpfte im vierten Quartal 2022 gegenüber dem Vorquartal um 0,2 Prozent. Zunächst war die deutsche Behörde von einer Stagnation der Wirtschaftsleistung im Zeitraum Oktober bis Dezember ausgegangen.

Unter den heimischen Einzelwerten rutschten die Aktien von Raiffeisen im Frühhandel gut zehn Prozent bis auf 15,25 Euro ab, konnten die Abschläge aber etwas eingrenzen und lagen zu Mittag 6,4 Prozent tiefer bei 15,91 Euro. Wie in der Nacht auf Sonntag bekannt wurde, ist die russische Leasingtochter der Raiffeisen von der Ukraine offiziell als "Kriegshelfer" gebrandmarkt und mit Sanktionen wie der Beschlagnahme von Vermögen belegt worden. Die Raiffeisen Bank International (RBI) betonte, dass die Leasing keine Vermögenswerte in der Ukraine habe, betroffen wären Kunden wenn sie mit geleaster Ware in die Ukraine fahren würden.

Bei den anderen Bankwerten zeigten sich BAWAG um 0,7 Prozent tiefer und Erste Group verloren 1,4 Prozent. Unter den weiteren Indexschwergewichten büßten Andritz 0,9 Prozent ein und voestalpine sanken um 1,1 Prozent. OMV tendierten mit minus 0,2 Prozent nur wenig verändert.

Strabag-Aktien gaben leicht um 0,3 Prozent nach. Die Strabag hat in Slowenien den Zuschlag für den Bau eines Teils der Schnellstraße vom Norden nach Südosten des Landes erhalten. Der Auftrag für zwei Abschnitte auf dem nördlichen Teil der neuen Verkehrsverbindung hat einen Wert von 55,4 Mio. Euro berichtete die Nachrichtenagentur STA mit Berufung auf das nationale Portal für öffentliche Aufträge.

ger/mik

ISIN AT0000999982