Wiener Börse (Mittag) - ATX mit minus 1,03 Prozent schwächer

Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, zu Mittag bei moderatem Volumen mit schwacher Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.274,13 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 33,94 Punkten bzw. 1,03 Prozent. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 1,01 Prozent tiefer bei 1.648,88 Punkten.

Das europäische Umfeld zeigte sich ebenfalls überwiegend im roten Bereich. Zuvor hatten die Übersee-Märke positive Vorgaben geliefert. Der Wochenauftakt stand unter dem Eindruck einer wieder erhöhten Risikoaversion, weil der Ruf nach weiteren Sanktionen gegen Russland lauter wird, auch im Bereich der Energieversorgung, kommentierten die Helaba-Experten.

Trotz bekannt gewordener schwerer Verbrechen an Zivilisten im Umland von Kiew gehen die Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland Angaben aus Moskau zufolge weiter. "Derzeit laufen intensive Verhandlungen mit der ukrainischen Seite im Videoformat", sagte Russlands Vize-Außenminister Andrej Rudenko. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj setzt weiter auf Verhandlungen mit Russland.

Zu den größeren Verlierer unter den heimischen Einzelwerten zählten weiterhin AMAG mit minus 5,2 Prozent sowie voestalpine, die um 3,35 Prozent fielen. OMV büßten 2,7 Prozent ein. Raiffeisen tendierten um 2,2 Prozent schwächer und Erste Group gaben um 1,6 Prozent nach. Unter den weiteren Indexschwergewichten notierten Andritz um 1,5 Prozent tiefer und Wienerberger schwächten sich um 1,2 Prozent ab. Hingegen zogen Verbund um 1,9 Prozent an.

Auf der Gewinnerseite standen auch die Aktien von Frequentis und stiegen um 1,4 Prozent. Das Wiener Technologieunternehmen ist im Geschäftsjahr 2021 in die Gewinnzone zurückgekehrt. Das Konzernergebnis drehte von minus 3,4 Mio. Euro im Jahr 2020 auf 20,8 Mio. Euro, der Umsatz stieg um 11,4 Prozent auf 333,5 Mio. Euro (2020: 299,4 Mio. Euro). Das operative Ergebnis (EBIT) erhöhte sich um 8,1 Prozent auf 29,0 Mio. Euro, teilte Frequentis am Dienstag mit.

Marinomed gaben leicht um 0,25 Prozent auf 79,00 Euro nach. Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien von 155,00 auf 127,00 Euro gesenkt. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde bestätigt.

Datenseitig richtet sich der Blick am Nachmittag auf die USA. Dort steht heute der ISM-Index des Nicht-Verarbeitenden Gewerbes auf der Agenda. Die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone hat sich im März trotz des Kriegs in der Ukraine nur moderat verschlechtert, wurde am Vormittag bekannt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global (ehemals IHS Markit) fiel zum Vormonat um 0,6 Punkte auf 54,9 Zähler, wie S&P nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Eine erste Erhebung wurde um 0,4 Punkte nach oben revidiert.

