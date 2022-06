Wiener Börse (Mittag) - ATX mit minus 2,45 % weiterhin sehr schwach

Die Wiener Börse hat sich heute, Mittwoch, zu Mittag weiterhin mit sehr schwacher Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 2.995,49 Punkten errechnet, das ist ein deutliches Minus von 75,33 Punkten bzw. 2,45 Prozent. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt ebenfalls klare 2,33 Prozent tiefer bei 1.516,45 Punkten.

Auch das europäische Umfeld zeigte sich weiterhin tiefrot. Marktbeobachter verwiesen auf die negativen US-Futures, die auf einen schwachen Start an der Wall Street hindeuten. Auch die Märkte in Asien zeigten sich heute früh mit Abschlägen. Die Nervosität an den Finanzmärkten bleibt hoch, hieß es von Analystenseite.

Aktuelle Inflationsdaten drücken die Stimmung an den Märkten. So hatten sich im Mai die Verbraucherpreise in Großbritannien gegenüber dem Vorjahresmonat um 9,1 Prozent erhöht. Das war die höchste Rate seit Beginn der Erfassung im Jahr 1997.

Im Blick der Marktteilnehmer bleiben daher weiterhin die Notenbanken. Fed-Chef Powell dürfte bei der heutigen Anhörung vor dem US-Senat die Entschlossenheit der Zentralbank bekräftigen, die Inflation einzudämmen, hieß es weiter.

Zu den größeren Verlierern in Wien zählten bis dato voestalpine, die in einem sehr schwachen europäischen Branchenumfeld um 9,1 Prozent auf 22,18 Euro abrutschten. Laut Marktbeobachtern hat die US-Bank JPMorgan die Titel von "Overweight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 42,50 auf 27,50 Euro gesenkt.

Die negative Branchenstudie von JPMorgan hat die Stahlwerte europaweit schwer unter Druck gesetzt. Preise und Profitabilität seien deutlich gesunken, die Lagerbestände in Europa und China eher hoch und die Wirtschaftsaussichten mau, fasste der Experte die Misere zusammen.

Auch die Ölwerte mussten europaweit Federn lassen. In Wien notierten OMV 4,4 Prozent tiefer und Schoeller-Bleckmann mussten einen Abschlag in Höhe von 3,8 Prozent verdauen. Die Ölpreise haben am Vormittag deutlich nachgegeben.

Lenzing tendierten um gut drei Prozent schwächer. Der Faserhersteller will ab dem Geschäftsjahr 2023, also ab der Ausschüttung im Jahr 2024, mindestens 4,50 Euro Dividende pro Aktie zahlen. Das sei im Strategie-Update vom Vorstand beschlossen worden, müsse nun aber noch vom Aufsichtsrat genehmigt werden, hatte das Unternehmen am Dienstagabend mitgeteilt. Abweichungen bleiben aber möglich.

ger/ste

ISIN AT0000999982