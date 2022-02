Wiener Börse (Mittag) - ATX mit minus 4,7 % weiter unter Druck

Die Wiener Börse hat sich heute, Montag, zu Mittag weiterhin mit herben Kursverlusten gezeigt. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.341,81 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 164,33 Punkten bzw. 4,69 Prozent. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt deutliche 4,46 Prozent tiefer bei 1.687,01 Punkten.

Der heimische Aktienmarkt geriet zu Wochenbeginn wieder stark unter Abgabedruck. Vor allem die im Leitindex schwergewichteten Bankaktien mussten regelrechte Kurseinbrüche verdauen. Die Kämpfe in der Ukraine setzen sich fort, während der Westen mit weitergehenden Sanktionen reagiert.

So setzte die Europäische Union ihre schwerwiegenden Sanktionen gegen die russische Zentralbank in Kraft. Weiters beschlossen Deutschland, die USA und andere westliche Verbündete einen Ausschluss einiger russischer Finanzinstitute aus dem Banken-Kommunikationsnetzwerk Swift. Bankwerte gerieten europaweit stark unter Druck.

In Wien rasselten die Aktien in der Ukraine und in Russland tätigen Raiffeisen Bank International (RBI) um gut 14 Prozent nach unten. In einem Statement der Bank hieß es, die Bank wolle in der Ukraine "nach wie vor alle wichtigen Bankleistungen" anbieten, um die Kunden unter den schwierigen Bedingungen zu unterstützen. "Dienstleistungen werden unter der Voraussetzung angeboten, dass keine Gefahr für die Sicherheit von Mitarbeitern und Kunden besteht", hieß es in dem Statement.

Eine abschließende Einschätzung zu der Lage in den Ländern könne derzeit nicht gegeben werden, da die Sanktionen "fast täglich" ausgeweitet würden, so die Bank. "Sie sind hart und in ihren Auswirkungen auf die Finanzmärkte und die Realwirtschaft weitreichend. Die Auswirkungen auf die RBI Gruppe werden analysiert."

Aktien der Erste Group rutschten rund zehn Prozent ab. Die vor Sitzungsbeginn veröffentlichten Ergebnisse des Instituts rückten in der Hintergrund. Die Erste Group hat ihren Gewinn im zweiten Coronajahr 2021 mehr als verdoppelt. Das Nettoergebnis kam bei 1,92 Mrd. Euro zu liegen, nach 783,1 Mio. Euro im Jahr 2020.

Die Anteilsscheine der BAWAG mussten ein Minus von knapp sieben Prozent verbuchen. "Der Ausschluss russischer Banken aus dem Zahlungssystem Swift bleibt nicht ohne wirtschaftliche Folgen für den europäischen Bankensektor", erklärt Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der Liechtensteiner VP Bank. Ihr Ausschluss aus dem internationalen Zahlungsverkehr bedeute, dass diese Finanzinstitute ihre Verbindlichkeiten gegenüber ihren europäischen Gläubigern nicht mehr begleichen können.

Deutlich schwächer mit minus sieben Prozent zeigten sich auch OMV-Aktien. Wienerberger büßten 4,8 Prozent an Wert ein und Andritz notierten zu Mittag fünf Prozent schwächer.

Klare Kursgewinne gab es hingegen europaweit bei Versorgerwerten zu verzeichnen. Unter den heimischen Branchenvertretern zogen Verbund um drei Prozent an und EVN legten gut ein Prozent zu. Die Diskussion über die Energiesicherheit aus Furcht vor einem Stopp russischer Gaslieferungen trieb die Anleger weiter in Aktien der Branche, hieß es.

ger/mik

ISIN AT0000999982