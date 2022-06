Wiener Börse (Mittag) - ATX mit moderaten Kursgewinnen

Die Wiener Börse hat sich am Freitag zu Mittag weiterhin höher gezeigt. Der heimische Leitindex ATX kletterte bis 12.15 Uhr um 0,52 Prozent auf 3.359,85 Einheiten, der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,49 Prozent auf 1.688,16 Zähler. Auch die wichtigsten europäischen Indizes tendierten freundlich - starke Vorgaben von den US-Börsen sorgten von Sitzungsbeginn an für Rückenwind.

Dennoch zeigen sich die Anleger zurückhaltend- denn mit dem US-Arbeitsmarktbericht für Mai steht am Nachmittag ein Datenhighlight zur Veröffentlichung an. "Wir gehen davon aus, dass die Zahl der Beschäftigten im Mai um 325.000 gestiegen ist, ein robustes Tempo, aber langsamer als in den letzten Monaten", heißt es bei den Ökonomen der Uncredit.

"Die anstehenden US-Daten sollten die Konjunktursorgen zumindest nicht forcieren. Ob sie aber in der Lage sein werden, für deutliches Kaufinteresse zu sorgen, bleibt abzuwarten. Letztlich sind es auch die Zinsängste, die für das insgesamt schwierige Umfeld verantwortlich sind", schreiben die Experten der Helaba im Vorfeld.

Nachrichten blieben in Wien am Freitag Mangelware, von der OMV gab es aber schon am Vorabend Neuigkeiten. Die OMV-Chemietochter Borealis hat ein verbindliches Angebot für ihr Stickstoffgeschäft erhalten. Der Agrofert-Konzern des tschechischen Milliardärs und Ex-Premiers Andrej Babis will für die Düngemittelsparte von Borealis 810 Mio. Euro bezahlen. Die Aktien der OMV kletterten bisher um 0,6 Prozent. Branchenkollege Schoeller-Bleckmann gaben 0,2 Prozent nach.

Die kräftigsten Verlaufsgewinne konnten Vienna Insurance Group einfahren - sie kletterten um 2,2 Prozent. Auch die im ATX schwer gewichteten Papiere voestalpine (plus 1,9 Prozent) und Verbund (plus 1,6 Prozent) zeigten sich stark gesucht. Erste Group verbuchten ebenfalls einen Kursgewinn von 1,5 Prozent. Bei den Branchenkollegen Raiffeisen Bank International (minus 1,9 Prozent) und BAWAG (minus 1,3 Prozent) ging es hingegen deutlich nach unten.

kat/mik

ISIN AT0000999982