Wiener Börse (Mittag) - ATX mit plus 0,02 Prozent wenig bewegt

Die Wiener Börse hat sich heute, Donnerstag, zu Mittag mit gut behaupteter Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.459,79 Punkten errechnet, das ist ein Mini-Plus von 0,02 Prozent. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,04 Prozent höher bei 1.741,38 Punkten.

Nach schwächerem Beginn konnte sich der ATX zu Mittag leicht ins Plus vorarbeiten. Auch das europäische Umfeld zeigte sich überwiegend freundlich. Zuvor hatten die Übersee-Märkte uneinheitliche Vorgaben geliefert.

In Wien rückten aktuelle Unternehmensnachrichten in den Fokus. So legte die UNIQA vor Sitzungsbeginn Zahlen vor. Der Versicherungskonzern hat das vorläufige Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2022 gesteigert. Das EGT lag laut Mitteilung bei rund 422 Mio. Euro und wuchs damit gegenüber dem Vorjahr um 10,3 Prozent an. Die verrechneten Prämien stiegen 2022 um 3,9 Prozent auf 6,6 Mrd. Euro. Die Aktien gewannen zu Mittag gut ein Prozent.

Der Luftfahrtzulieferer FACC hatte bereits am Vorabend bekannt gegeben, dass der Umsatz und das Ergebnis für das Geschäftsjahr 2022 abweichend vom Ausblick sein wird. Der erwartete Umsatz werde bei ca. 600 Mio. Euro liegen und das Betriebsergebnis (EBIT) im Bereich von ca. 5 Mio. Euro. FACC-Aktien büßten 0,7 Prozent ein.

Das Handelsgericht Wien hat die Preiserhöhung des teilstaatlichen Stromkonzerns Verbund vom Mai 2022 gekippt, wurde heute früh bekannt. Die Klausel zur Anpassung der Strom-Arbeitspreises sei überraschend und nachteilig für die Kundinnen und Kunden, teilte der Verein für Konsumenteninformation (VKI) mit, der im Auftrag des Sozialministeriums geklagt hatte. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Verbund-Titel lagen zu Mittag 2,7 Prozent im Minus.

Wienerberger gewannen um 2,05 Prozent auf 29,90 Euro. Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel leicht von 30,0 auf 31,0 Euro nach oben gesetzt. Das Anlagevotum nach der jüngsten Zahlenvorlage des Baustoffkonzerns lautet "Hold".

Datenseitig blieb es noch recht ruhig: Der nachlassende Preisauftrieb bei Energie hat die Inflation im Euroraum zu Jahresbeginn deutlich sinken lassen. Die Verbraucherpreise nahmen im Jänner binnen Jahresfrist um 8,6 Prozent zu. Die erste Schätzung hatte sogar noch einen Tick niedriger bei 8,5 Prozent gelegen.

Am Nachmittag stehen dann in den USA Zahlen zum Wirtschaftswachstum und die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt auf dem Programm.

