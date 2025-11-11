ATX
|
4 847,27
|
10,85
|
0,22 %
|
11.11.2025 12:21:00
Wiener Börse (Mittag) - ATX mit plus 0,03 % knapp in der Gewinnzone
Auch an den europäischen Leitbörsen ging es im Verlauf mit den Kursen etwas nach oben. Ein Ende des Teilstillstands der Regierungsgeschäfte in den USA wird wahrscheinlicher und dies wird an den internationalen Aktienmärkten goutiert. Der US-Senat hat nach rekordlanger fast sechs Wochen Blockade einen Übergangshaushalt für die Zeit bis Ende Jänner beschlossen. Für ein Inkrafttreten fehlen nun noch die Zustimmung durch das Repräsentantenhaus sowie anschließend die Unterschrift von Präsident Donald Trump.
Am heimischen Aktienmarkt gestaltet sich die Meldungslage auf Unternehmensebene unverändert sehr mager. Bei den schwergewichteten Banken gab es mehrheitlich Kursverluste zu beobachten. Nur die BAWAG-Aktionäre konnten ein Plus von 0,8 Prozent verbuchen. Erste Group verbilligten sich um 0,2 Prozent. Die Titel der Raiffeisen Bank International kamen um 0,7 Prozent zurück.
Unter den weiteren Schwergewichten schwächten sich voestalpine um 1,4 Prozent ab. Andritz-Anteilsscheine gaben um 0,9 Prozent nach.
AT&S-Titel gaben leicht um 0,2 Prozent ab. Am Vortag hatten die Titel des Leiterplattenherstellers um starke acht Prozent an Kurswert zugelegt. Im heurigen Börsenjahr weisen die Papiere aktuell bereits ein beachtliches Plus von etwa 144 Prozent auf.
Frequentis-Papiere rutschten 3,3 Prozent tiefer. Hier beträgt das Kursplus seit dem Jahresauftakt noch stärkere 157 Prozent. Damit weisen die Aktien heuer die beste Kursperformance im prime market-Segment der Wiener Börse auf.
ste/ger
ISIN AT0000999982
Sowohl der heimische wie auch der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Dienstag etwas fester. Der Der US-Aktienmarkt bewegt sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es schließlich in verschiedene Richtungen.