06.11.2025 12:31:00

Wiener Börse (Mittag) - ATX mit plus 0,03 Prozent wenig verändert

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag im Mittagshandel mit gut behaupteter Tendenz präsentiert. Der ATX legte um knappe 0,03 Prozent zu auf 4.786,02 Punkte. An den europäischen Leitbörsen gab es hingegen leichte Kursverluste zu sehen.

In der laufenden Berichtssaison rückten am heimischen Aktienmarkt Lenzing und Addiko Bank mit vorgelegten Zahlen ins Blickfeld der Akteure. Lenzing-Papiere rutschten um 7,3 Prozent ab. Die Titel der Addiko Bank wurden noch nicht gehandelt.

Lenzing hat in den ersten drei Quartalen des Jahres einen Nettoverlust von 105 Mio. Euro geschrieben, nach einem Minus von rund 111 Mio. Euro in der Vergleichsperiode 2024. Der Umsatz stieg leicht um 0,7 Prozent auf 1,97 Mrd. Euro, das Betriebsergebnis (EBIT) wurde fast halbiert auf 20,6 Mio. Euro. Die Analysten der Erste Group bewerteten das Zahlenwerk vom Umsatz- bis zum Ergebnisausweis als unter den Erwartungen.

Die auf das Geschäft in Zentral- und Osteuropa spezialisierte Addiko Bank hat in den ersten neun Monaten 2025 einen leicht niedrigeren Gewinn erzielt. Das Ergebnis nach Steuern sank von 37,7 Mio. auf 35,3 Mio. Euro. Positiv hob die Bank das operative Ergebnis im dritten Quartal hervor, das mit 31,2 Mio. Euro einen Höchststand erreicht habe. Hier schrieben die Erste Group-Experten, dass der Nettogewinn über den Marktprognosen ausgefallen ist.

Unter den Schwergewichten gewannen voestalpine 1,9 Prozent und Verbund-Titel steigerten sich um 2,4 Prozent. Raiffeisen Bank International verbilligten sich um 1,5 Prozent. Bei den AT&S-Anteilsscheinen ging der jüngste Abwärtsschub mit minus 1,3 Prozent weiter.

ste/mik

ISIN AT0000999982

