Wiener Börse (Mittag) - ATX mit plus 0,04 Prozent gut behauptet

Die Wiener Börse hat sich heute, Montag, zu Mittag mit gut behaupteter Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.255,31 Punkten errechnet, das ist ein kleines Plus von 0,04 Prozent. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,06 Prozent höher bei 1.643,59 Punkten.

Auch das europäische Umfeld fand zu Wochenbeginn noch keine klare Richtung. Die Vorgaben der Übersee-Börsen waren ebenfalls uneinheitlich ausgefallen. Neben Konjunktur- und Zinserwartungen spielt auch die internationale Berichtssaison zu Wochenbeginn weiterhin eine wichtige Rolle.

Die Stimmung der deutschen Wirtschaft hat sich im April den sechsten Monat in Folge verbessert, wurde am Vormittag bekannt. Das Barometer für das Geschäftsklima kletterte von 93,2 Zählern im März auf 93,6 Punkte, wie das Ifo-Institut zu seiner Umfrage unter rund 9.000 Top-Managern mitteilte. Damit ist die Stimmung so gut wie seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs im Februar 2022 nicht mehr. Befragte Ökonomen hatten allerdings mit einem Anstieg auf 94,0 Punkte gerechnet.

"Die Sorgen der deutschen Unternehmen lassen nach, aber der Konjunktur fehlt es an Dynamik", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Die Führungskräfte bewerteten ihre Lage etwas skeptischer als zuletzt, ihre Geschäftsaussichten jedoch besser.

Weiterhin sehr fest mit plus 4,2 Prozent zeigten sich Strabag unter den heimischen Einzelwerten. Kursrelevante Nachrichten zu dem Baukonzern waren bis dato keine bekannt. Fester zeigten sich auch Telekom Austria, die sich um 1,8 Prozent steigern konnten.

Positive Vorzeichen gab es auch bei den Immobilienwerten zu beobachten. So stiegen Immofinanz um 0,9 Prozent und CA Immo lagen 1,4 Prozent höher. s Immo gewannen um knapp ein Prozent.

Unter den Indexschwergewichten zeigten sich BAWAG um 1,3 Prozent fester. voestalpine gewannen um 0,7 Prozent. Hingegen büßten Andritz 1,2 Prozent ein und OMV gaben um 0,6 Prozent nach. Raiffeisen-Papiere schwächten sich um 0,4 Prozent ab.

