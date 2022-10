Wiener Börse (Mittag) - ATX mit plus 0,11 Prozent gut behauptet

Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, zu Mittag mit gut behaupteter Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 2.823,65 Punkten errechnet, das ist ein kleines Plus von 0,11 Prozent. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,09 Prozent höher bei 1.422,23 Punkten.

Der ATX konnte sich bis Mittag leicht im Plus halten, während einige der europäischen Leitindizes nach freundlichem Start ins Minus drehten. Die US-Futures deuten für heute eine negative Eröffnung an der Wall Street an. Die Zinserwartungen sind weiterhin vorhanden und auch die konjunkturellen Sorgenfalten sind nicht kleiner geworden, kommentierten die Helaba-Experten. Der Preis für europäisches Erdgas hat die Talfahrt der vergangenen Handelstage allerdings fortgesetzt.

An den europäischen Finanzmärkten richtet sich das Interesse der Anleger zunehmend auf die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank an diesem Donnerstag. Nach Einschätzung von Analysten wird die EZB die Zinsen angesichts der Rekordinflation erneut deutlich um 0,75 Prozentpunkte erhöhen.

Datenseitig richteten sich die Blicke der Anleger am Vormittag nach Deutschland: Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Oktober erneut verschlechtert. Das Ifo-Geschäftsklima fiel zum Vormonat aber nur geringfügig um 0,1 Punkte auf 84,3 Zähler. Ökonomen hatten mit einer deutlich stärkeren Eintrübung gerechnet und im Schnitt einen Rückgang auf 83,5 Punkte erwartet.

Zu den größeren Gewinnern unter den heimischen Einzelwerten zählten zu Mittag Schoeller-Bleckmann mit einem Anstieg um 3,2 Prozent. Rosenbauer stiegen um 1,6 Prozent und Do & Co konnten sich um 1,5 Prozent steigern.

Unter den Indexschwergewichten legten Raiffeisen um 1,2 Prozent zu und Verbund gewannen leicht um 0,2 Prozent. BAWAG gaben hingegen um 0,7 Prozent nach und Erste Group notierten um 0,5 Prozent schwächer.

Andritz verbesserten sich um 0,5 Prozent auf 46,88 Euro. Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihre Kaufempfehlung "Buy" bestätigt. Das Kursziel in Höhe von 61,00 Euro wurde ebenfalls unverändert belassen.

