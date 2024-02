Wiener Börse (Mittag) - ATX mit plus 0,13 Prozent gut behauptet

Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, zu Mittag mit gut behaupteter Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.391,57 Punkten errechnet, das ist ein kleines Plus von 0,13 Prozent. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,12 Prozent höher bei 1.709,42 Punkten.

Das europäische Umfeld zeigte sich hingegen etwas schwächer. Anleger scheinen sich vor den am Nachmittag anstehenden US-Verbraucherpreisdaten zurückzuhalten, hieß es von Börsianern. Um 14.30 Uhr stehen Daten zur Preisentwicklung in der größten Volkswirtschaft der Welt auf dem Programm, die Hinweise auf die weitere Geldpolitik der US-Notenbank Fed liefern könnten.

Bereits am Vormittag wurde bekannt, dass sich die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten im Februar den siebenten Monat in Folge verbessert haben. Das Stimmungsbarometer des Forschungsinstituts ZEW stieg gegenüber dem Vormonat um 4,7 Punkte auf 19,9 Punkte. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit einem Anstieg des Konjunkturindikators auf 17,3 Punkte gerechnet. Die Bewertung der Konjunkturlage verschlechterte sich allerdings auf bereits sehr niedrigem Niveau.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen gestaltete sich recht dünn. Ergebnisse gibt es am Abend nach Börsenschluss von der Telekom Austria (Aktie plus 0,3 Prozent) sowie von EuroTeleSites (Aktie plus 1,3 Prozent).

Erneut klar fester zeigten sich FACC und knüpften mit plus 5,1 Prozent an die jüngsten Gewinne an. Unter den Indexschwergewichten legten Erste Group 1,2 Prozent zu und OMV konnten sich um gut zwei Prozent verbessern.

Erneut schwächer präsentierten sich die Versorger. So notierten Verbund-Titel zu Mittag um 1,6 Prozent tiefer. Aktien der EVN verloren 1,3 Prozent.

Post-Aktien gewannen um 0,3 Prozent auf 30,55 Euro. Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Titel von 35,00 auf 33,00 Euro gesenkt. Das Anlagevotum "Hold" wurde bestätigt.

ger/mik

ISIN AT0000999982